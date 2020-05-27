Коронавирус
КоммерсантъСобянин предложил с 1 июня разрешить непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
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С 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю. Всю непродовольственную торговлю! На всякий случай, там работает около 300 тысяч человек.
— Сергей Собянин, мэр МосквыФонтанка.Ру 09:00
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