С 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю. Всю непродовольственную торговлю! На всякий случай, там работает около 300 тысяч человек.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске истребителей в Ливию Российские боевые самолёты уже доставлены в Ливию и готовятся вступить в бой на стороне Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара вместе с «российскими наемниками». 758

Кино Фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона зрителей Art Pictures Studio распространила релиз, что по итогам первого месяца онлайн-проката фильм "Спутник" посмотрели более 1 миллиона раз.

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Космос Первый в истории запуск ракеты SpaceX с экипажем покажут онлайн Созданные SpaceX Илона Маска частично многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 и пассажирский корабль Crew Dragon должны стартовать сегодня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. 29

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Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 1,1K