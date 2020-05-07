с чего всё началось

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Политика В США смоделировали термоядерный удар по Москве Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву. 2,5K

Общество Еще 51 пациент с коронавирусом скончался в Москве Оперативный штаб по Москве сообщил, что за последние сутки в столице от коронавируса скончался еще 51 пациент. 448

Армия и оружие Шойгу отдал приказ о салютах в День Победы Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении 9 мая салютов в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, сообщает газета министерства "Красная звезда".

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,4K

Общество Власти Москвы продлили режим самоизоляции до июня Мэр Москвы продлил режим самоизоляции в городе до 31 мая. Об этом он сообщил на своем сайте. 53

Происшествия Один человек погиб в результате землетрясения в Иране Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в иранской провинции Тегеран в ночь с 7 на 8 мая.

Политика Минюст США решил снять обвинения с экс-советника Трампа Министерство юстиции США закроет дело экс-советника президента США Майкла Флинна, обвиненного в даче ложных показаний о контактах с российскими властями, передает CNN.

Общество Самоизоляция может стать мишенью для коронавируса Академик РАН Виталий Зверев считает, что режим самоизоляции может навредить россиянам и сам по себе несет негативные последствия в особенности для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 9

Гаджеты AMD дала рекомендации владельцам Radeon RX 5600 XT Представители компании AMD обратилась к владельцам видеокарт Radeon RX 5600 XT с рекомендацией обновить BIOS для получения прибавки к производительности. 1

Кино Поклонник показал Вуди Харрельсона в образе Карнажа из «Венома» Художник из Саудовский Аравии, скрывающийся под ником SPDRMNKY XXIII, показал, как, по его мнению, будет выглядеть актёр Вуди Харрельсон в образе Карнажа в будущем фильме «Веном» вселенной Marvel. 9

Политика МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова. 1,2K

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля. 632

Политика Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией. 12

Здоровье ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку В четверг ЕСПЧ вынес срочное решение в соответствии с правилом 39 регламента суда, призвав российские власти применить обеспечительные меры по жалобе родителей шестимесячной девочки из Ставропольского края: предоставить ребенку препарат «Спинраза». 2

Экономика ФАС отмечает сезонный рост цен на овощи Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в настоящее время в России наблюдается рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе на картофель, лук и морковь, говорится в сообщении ведомства. 198

Наука Создано новое эффективное средство от комаров Ученые из США смогли найти новое средство от комаров, основываясь на результатах исследований. 4