с чего всё началось

Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.

Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве

Происшествия В Рубцовске закрыли магазин после давки из-за больших скидок Меры приняты в связи с несоблюдением ограничений После шумихи, связанной с давкой при распродаже с 50-процентной скидкой в Рубцовске, торговая точка временно прекратила свою деятельность, сообщает Telegram-канал "Ленина, 59".

Кино В производстве Disney Plus находится сериал «Сокровище нации» Информацию подтвердил известный продюсер Джерри Брукхаймер, он сообщил, что компания не только занимается производством фильма «Сокровище нации 3», но и работает над созданием сериала на основе этой франшизы.

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,4K

Экономика Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.

Экономика S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК). 39

Космос Virgin Galactic и NASA объявили о разработке сверхзвукового самолета Американская компания Virgin Galactic совместно с NASA объявили о намерении создать сверхзвуковой самолет для гражданской и деловой авиации. 13

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 673

Экономика Курс турецкой лиры обновил исторический минимум Сегодня, 7 мая 2020 года, курс турецкой лиры по отношению к доллару США обновил исторический минимум из-за опасений сокращения экономики из-за ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса. 14

Общество Собянин ввел масочный режим с 12 мая Мэр Москвы Сергей Собянин с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах. 2,8K

Здоровье В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии. 6

Здоровье Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19. 434

Здоровье Забайкалье лидирует по росту числа заболевших в ДФО По росту заболеваемости Забайкалье занимает первое место среди субъектов ДФО.

Армия и оружие В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера. 2

Транспорт Транспортное сообщение с Находкой будет ограничено С 8 мая из-за сложной эпидобстановки ограничивается автобусное и железнодорожное сообщение с Находкой, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Армия и оружие Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Энергетика Saudi Aramco повысила июньские цены на нефть Крупнейшая в мире нефтяная компания Saudi Aramco сформировала ценовой график для покупателей нефти в июне. 4

Общество Стало известно, когда в Алтайском крае введут масочный режим Масочный режим вводится по рекомендации санитарных властей на фоне ослабления ограничительных мероприятий, например разрешение на возобновление работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов, а также увеличения количества жителей вышедших на работу, роста пассажиропотока. 12