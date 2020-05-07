Коронавирус
Говорит МоскваСобянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве
«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
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Собянин заявил о необходимости ужесточать требования для передвижения по городу
Комсомольская правда14:40
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В Москве скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
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Трамп заявил о согласии Путина направить в Россию американские аппараты ИВЛ
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Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
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В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
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Российские суды с 12 мая начнут возвращаться к нормальному режиму работы. Об этом рассказал источник в судебной системе в четверг, 7 мая.
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Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московские школьники продолжат обучение в дистанционной форме.
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Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
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Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
Футбол
Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о мерах правительства по борьбе с распространением коронавируса.В чем проблема регламентировать работу сферы услуг, тех же парикмахерских.
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12 мая масочный режим введут в Воронежской области
Масочный режим вводится в Воронежской области с 12 мая. Соответствующий указ в среду, 6 мая, подписал губернатор Александр Гусев.
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Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06