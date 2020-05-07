с чего всё началось

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.

Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве

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