Общество
Газета.RuСобянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию
Мэр считает, что так удастся получить полноценную картину происходящего в стране. Собянин пригласил к сотрудничеству глав регионов и напомнил, что пропускная система является важным элементом ограничительных мер по борьбе с пандемией. В Москве пропускной режим действует с 15 апреля.
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с чего всё началось
Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.ТАСС10:51
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Политика
В Кремле сообщили об отсутствии у Путина страха за свой рейтинг
ВЦИОМ: Рейтинг Путина вырос после нового обращения к нации «За время своей политической карьеры Путин никогда не показывал, что опасается снижения популярности», - заявил Песков в эфире CNBC, добавив, что сейчас президента волнует только борьба с коронавирусом и восстановление экономики.
Национальная служба новостей 10:33
Авто
Появились изображения современной Лада «Тарзан»
В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
Автоновости дня 13:12
Здоровье
Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом.
Pravda.Ru 15:23
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Наука
Одномерные углеродные нити помогут создать эффективный аккумулятор
В 2015 году ученые предложили одномерные углеродные структуры, углеродные нити, которые оказались сильно проще в фабрикации, и при этом пучки таких нитей обладают похожими на нанотрубки механическими свойствами.
N+1 04:33
Происшествия
В России хотят расширить применение оружия полицейскими
Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Киберспорт
Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем
Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.
Legalbet 20 апреля в 01:55
Энергетика
США выясняют, могли ли трейдеры извлечь незаконную выгоду из информации о переговорах ОПЕК+
США расследуют, могли ли трейдеры, располагающие внутренней информацией о переговорах России с другими нефтедобывающими странами, заработать сотни миллионов долларов на незаконных ставках на колебания цен на нефть, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, которые непосредственно знают об этом.
Коммерсантъ 18:51
Общество
В Коммунарке скончался доктор, лечивший пациентов с коронавирусом
Как сообщает «Московский Комсомолец», заведующий отделением урологии в госпитале для ветеранов войн №3 - Максим Старинский скончался в медцентре Новомосковский в понедельник, 20 апреля.
ГЛАС.RU 10:24
Происшествия
Аэропорту Шереметьево сообщили о бомбах в четырёх самолётах
По словам авторов, взрывные устройства содержатся в четырёх самолётах.
News.ru 15:01
Здоровье
Сразу 74 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Приморье
За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 случая заболевания, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru вчера в 23:15
Шоу-бизнес
«Дорогие хамоватые люди, можете плюнуть мне в лицо»: Чулпан Хаматова ответила на травлю за роль Зулейхи
В очередной раз высказать свою точку зрения Хаматова по доброй традиции решила в Инстаграме благотворительного фонда «Подари жизнь», за подопечных которого Чулпан бьется не первый год.
Комсомольская правда 13:33
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг из-за пандемии коронавируса
Нынешняя самоизоляция является шансом для людей, считает Дуров, создать лучшую версию себя и шансом для технологий - доказать свою ценность человечеству, написал он в своем Telegram-канале.
Российская газета 02:38
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
Здоровье
СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ вчера в 05:05
Экономика
Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам
Глава Сбербанка Герман Греф выступил против введения налога на доходы по вкладам.
ТАСС вчера в 08:35
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Здоровье
Объявлено об окончании эпидемии гриппа в России
Уточняется, что, несмотря на завершение эпидемии, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения в отдельных городах остается выше эпидемического порога.
Lenta.ru 18:55
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Происшествия
В Мурманской области подтверждено 509 случаев коронавируса
По состоянию на 23:30 21 апреля в Мурманской области подтверждено 509 случаев заболевания коронавирусом.
Аргументы и Факты - Мурманск 03:47
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ладный» возвращается в строй
После модернизации "Ладный" вновь войдет в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ.
Политическая Экспертиза 04:51
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
Политика
МИД Украины запустит кампанию по исправлению «Википедии»
Украине стартует компания, в сотрудничестве с министерством иностранных дел Украины, по привлечению как можно большего количества людей к наполнению «Википедии» информацией о стране и противодействию дезинформации.
Известия 17:53
Экономика
Греф объяснил, почему заморозка вкладов россиян невозможна
Глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это произошло в советское время.
ФАН вчера в 09:26