Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.

с чего всё началось

Мэр считает, что так удастся получить полноценную картину происходящего в стране. Собянин пригласил к сотрудничеству глав регионов и напомнил, что пропускная система является важным элементом ограничительных мер по борьбе с пандемией. В Москве пропускной режим действует с 15 апреля.

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