Сергей Собянин предложил расширить систему цифровых пропусков на все российские регионы. Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, заявил он в среду.

с чего всё началось

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России. По мнению столичного градоначальника, это поможет оптимизировать борьбу с распространением коронавируса и контролировать перемещение граждан, передает ТАСС.

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

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