Коронавирус
РИА НовостиСобянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 20:03
с чего всё началось
Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.РИА Новости20:09
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Общество
УМВД разъясняет информацию о «пяти тысячах нелегальных мигрантов»
УМВД разъясняет информацию о "пяти тысячах нелегальных мигрантов", о которых вчера говорил депутат Александр Болотников.
Энергетика
Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Мехико, 10 апреля 2020, 03:15 — REGNUM Предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике, передаёт 9 апреля агентство Bloomberg.
Авто
Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор
Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Здоровье
Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса
"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.
Общество
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен
Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.
Шоу-бизнес
Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает
Народная артистка поправляется в стационаре. Ее состояние стабильное, а динамика положительная, сообщает пресс-атташе Надежды Бабкиной.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Кино
Слух: в разработке находится сиквел «Взрывной блондинки» для Netflix
Портал DiscussingFilm, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в разработке якобы находится сиквел «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон, причём выйдет он на Netflix.
Общество
Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции
Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Общество
Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии
Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин.
Культура
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов
«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов на своем портале.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Игры
В апреле игроков HITMAN 2 ждут сразу две неуловимые цели
В этом месяце игроков ждёт возвращение сразу двух неуловимых целей.
Биатлон
Голиков назвал правление СБР «бандой» и отказался в ней работать
Исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что больше не желает работать в данной организации из-за того, что её возглавляет «банда».
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект, вводящий штрафы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Происшествия
Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки
Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Спорт
Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018
Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Происшествия
В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом
Медики Китая за последние сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом, один человек умер, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.
Армия и оружие
Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации
В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
Финансы
Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам
«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев
Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Хоккей
Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о зарплатах в клубах РПЛ. Сейчас всем урезают на 40-60 процентов, сказал Кержаков.
Политика
Опрос показал рост рейтинга одобрения работы Трампа до 46%
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса телеканала CNBC.
Общество
Европа согласовала план по спасению экономики
8 апреля сообщалось о провале переговоров о пакете мер на 500 миллиардов евро для спасения экономики в условиях пандемии коронавируса.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Энергетика
В США сообщили, что думают о сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи
В Соединенных Штатах поприветствовал достижение странами ОПЕК+ договоренности о сокращении нефтедобычи.