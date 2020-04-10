Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читать в источнике
Комментировать12
Сергей Собянин
Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 20:03
с чего всё началось

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости20:09

Подробнее о событии

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Москва 2420:54

Собянин: Москва находится у подножия пика заболеваемости коронавирусом

RT на русском20:42

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Lenta.ru20:51

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил

Ведомости20:39

Сергей Собянин: Нам предстоят серьезные испытания из-за коронавируса

Вечерняя Москва20:15

Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве

РБК20:40

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

РИА Новости20:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Общество

УМВД разъясняет информацию о «пяти тысячах нелегальных мигрантов»

УМВД разъясняет информацию о "пяти тысячах нелегальных мигрантов", о которых вчера говорил депутат Александр Болотников.
Сахалин.Инфо 20:23
Энергетика

Мексика не поддержала соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Мехико, 10 апреля 2020, 03:15 — REGNUM Предварительные договорённости о сокращении объёмов добычи нефти странами ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки отказались поддержать в Мексике, передаёт 9 апреля агентство Bloomberg.
REGNUM 20:15
Авто

Новый Ford Explorer получил двухлитровый мотор

Компания Ford представила «китайскую» версию нового Ford Explorer.
Автоновости дня 06:13
Здоровье

Минздрав назвал пять главных симптомов коронавируса

"Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела (более 90 процентов); кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 процентах случаев; одышка (55 процентов); утомляемость (44 процента); ощущение заложенности в грудной клетке (более 20 процентов)", — говорится в рекомендациях Минздрава.
РИА Новости 05:31
Общество

Порядок продления инвалидности будет временно упрощен

Государство автоматически продлит на полгода инвалидность тем гражданам, кто должен пройти переосвидетельствование в период с 1 марта по 1 октября.
Российская газета 14:27
Шоу-бизнес

Состоянию Надежды Бабкиной больше ничего не угрожает

Народная артистка поправляется в стационаре. Ее состояние стабильное, а динамика положительная, сообщает пресс-атташе Надежды Бабкиной.
Народные новости 05:31
Шоу-бизнес

Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми

Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Летидор вчера в 08:21
Кино

Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы 20:07
Кино

Слух: в разработке находится сиквел «Взрывной блондинки» для Netflix

Портал DiscussingFilm, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что в разработке якобы находится сиквел «Взрывной блондинки» с Шарлиз Терон, причём выйдет он на Netflix.
Игромания.ру 13:22
Общество

Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Московские суды рассмотрели девять административных дел о нарушении режима самоизоляции, сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Агентство Москва 08:32
Общество

Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии

Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин.
Эхо Москвы 19:12
Культура

«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов

«КиноПоиск» объявил конкурс сценаристов для сериалов на своем портале.
Вечерний курьер 05:35
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Игры

В апреле игроков HITMAN 2 ждут сразу две неуловимые цели

В этом месяце игроков ждёт возвращение сразу двух неуловимых целей.
Игромания.ру вчера в 04:00
Биатлон

Голиков назвал правление СБР «бандой» и отказался в ней работать

Исполнительный директор СБР Сергей Голиков заявил, что больше не желает работать в данной организации из-за того, что её возглавляет «банда».
Metaratings 10:48
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект, вводящий штрафы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Правда УрФО 03:28
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия 15:58
Наука

Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Planet Today 06:26
Происшествия

Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки

Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 07 апреля в 15:43
Спорт

Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018

Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Sport24.ru 11:59
Происшествия

В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

Медики Китая за последние сутки выявили 42 случая заражения коронавирусом, один человек умер, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости 20:38
Общество

В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции

В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.
Коммерсантъ 08:08
Армия и оружие

Во Франции Су-57 назвали жемчужиной российской авиации

В декабре прошлого года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Финансы

Аналитики спрогнозировали рост ставок по вкладам

«В Европе и США процентные ставки сильно упали, поэтому ставки в России по валютным вкладам будут стремиться к нулю — банкам сейчас валюта не очень нужна», — добавил эксперт.
РБК 17:00
Политика

Песков прокомментировал слова Путина про печенегов и половцев

Владимир Путин сам добавил в свою речь слова о печенегах и половцах, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:36
Хоккей

Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон

В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о зарплатах в клубах РПЛ. Сейчас всем урезают на 40-60 процентов, сказал Кержаков.
Советский спорт 15:22
Политика

Опрос показал рост рейтинга одобрения работы Трампа до 46%

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько месяцев, свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса телеканала CNBC.
Интерфакс вчера в 16:12
Общество

Европа согласовала план по спасению экономики

8 апреля сообщалось о провале переговоров о пакете мер на 500 миллиардов евро для спасения экономики в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 17:15
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 08:26
Энергетика

В США сообщили, что думают о сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

В Соединенных Штатах поприветствовал достижение странами ОПЕК+ договоренности о сокращении нефтедобычи.
Свободная Пресса 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное