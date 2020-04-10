Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Сергей Собянин
Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 20:03
с чего всё началось

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин о коронавирусе: нам предстоит серьезное испытание

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Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном

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Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
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Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что Киев не станет выполнять требования Всемирной торговой организации (ВТО) благодаря поддержке США.
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Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса

Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
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Коронавирус выкашивает американцев

Как сообщил президент США Дональд Трамп, анализы на COVID-19 сдали более 2 миллионов американцев.
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
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За нарушение самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек

За нарушение режима самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек. Об этом говорится в сообщении Мосгорсуда.
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Рубль резко укрепился к доллару и евро

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Саудовская Аравия требует от России еще больше сократить добычу нефти

Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что Россия готова сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года, что составляет 1,6 млн баррелей в сутки.
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Адвокат сообщил о продлении ареста расстрелявшего сослуживцев срочника

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В Курганской области утвердили новые выплаты для детей

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Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке

Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
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Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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