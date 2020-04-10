Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.

с чего всё началось

Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине.

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Культура В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.

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Гаджеты Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710 Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.

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