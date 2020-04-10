Коронавирус
РИА НовостиСобянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Когда говорят, что вот вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 20:03
с чего всё началось
Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.РИА Новости20:09
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Энергетика
Мексика предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки
Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила, что страна предложила сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в следующие два месяца в рамках новой сделки ОПЕК+.
Общество
Путин освободил от должности замглавы МВД Романова
Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности.
Культура
В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало
В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
Общество
Журнал «Русский репортер» прекращает выпуск
Представители учредителя прислали сотрудникам письма о расторжении трудовых договоров. Об этом говорится на странице издания в Фейсбуке.
Гаджеты
Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710
Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Кино
Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном
Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Общество
В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
Авто
Lexus показал обновленное купе Lexus LC500
Компания Lexus представила обновленное купе Lexus LC500.
Экономика
Группа «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала розничные цены на социально значимую технику
Группа "М.Видео-Эльдорадо" на фоне распространения в России коронавируса и падения курса российской валюты отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на модели техники в 10 социально значимых категориях, говорится в сообщении.
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Политика
Политолог: Киев не станет выполнять требования ВТО по спору с Россией
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что Киев не станет выполнять требования Всемирной торговой организации (ВТО) благодаря поддержке США.
Здоровье
Минздрав назвал средство для профилактики коронавируса
Минздрав разместил на своем сайте сообщение о простом средстве для профилактики коронавируса нового типа.
Культура
Сергей Шнуров проведет онлайн-экскурсию по Третьяковской галерее
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Киберспорт
Bethesda выпустила второй трейлер к игре Fallout 76 Wastelanders
Здоровье
Коронавирус выкашивает американцев
Как сообщил президент США Дональд Трамп, анализы на COVID-19 сдали более 2 миллионов американцев.
Хоккей
Артемий Панарин: Если зарплату урежут на 40-60 процентов, пропущу следующий сезон
В прямом эфире инстаграма Александра Кержакова речь зашла о зарплатах в клубах РПЛ. Сейчас всем урезают на 40-60 процентов, сказал Кержаков.
Экономика
Производство бензина в России с начала апреля упало на 19%
Москва, 9 апреля 2020, 22:28 — REGNUM Производство бензина в России за первую неделю апреля упало на 18,9% по сравнению с показателем предыдущей недели.
Общество
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
По данным агентства, к четвергу, 9 апреля, две трети (56 из 85) субъектов Российской Федерации ослабили режим самоизоляции для населения и расширили список предприятий, которые могут работать во время продленных до конца апреля нерабочих дней.
Происшествия
С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей
Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
За нарушение самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек
За нарушение режима самоизоляции в Москве оштрафованы девять человек. Об этом говорится в сообщении Мосгорсуда.
Финансы
Рубль резко укрепился к доллару и евро
Российская валюта резко укрепилась на Московской бирже: евро опустился ниже 80 рублей, доллар стоит меньше 73-х.
Энергетика
Саудовская Аравия требует от России еще больше сократить добычу нефти
Ранее в Минэнерго РФ сообщили, что Россия готова сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 14% от уровня первого квартала 2020 года, что составляет 1,6 млн баррелей в сутки.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении ареста расстрелявшего сослуживцев срочника
Солдату срочной службы Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему сослуживцев в воинской части в Забайкалье, продлили арест на четыре месяца.
Общество
В Курганской области утвердили новые выплаты для детей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев сообщил, что его выписали из больницы в Коммунарке
Ранее из больницы в Коммунарке после перенесенного вирусного заболевания были выписаны народный артист РСФСР Лев Лещенко и его супруга Ирина.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал о злобных нападках из-за заражения коронавирусом
Певец Лев Лещенко пожаловался, что после того как он заразился коронавирусом, в российском шоу-бизнесе началась "пандемия кликушества", из-за которой его стали обвинять в распространении инфекции.