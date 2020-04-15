Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". "С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться", - сказал Собянин.
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Собянин предупредил об усилении контроля за пропусками «с каждым днем»

РБК11:59

В Москве усилят контроль за наличием спецпропусков

RT на русском11:53

Собянин заявил, что контроль за наличием спецпропусков в Москве будет усиливаться

ТАСС11:03

Сергей Собянин заявил об усилении контроля за наличием спецпропусков в Москве

Вечерняя Москва11:07

Контроль за наличием спецпропусков в Москве усилят, заявил Собянин

РИА Новости11:07

Собянин: контроль над системой пропусков в Москве будет усиливаться

Москва 2411:38

Сергей Собянин: Контроль за электронной системой пропусков в Москве будет усиливаться

Агентство Москва11:00
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита

N+1 08:05
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Доллар превысил отметку в 75 рублей

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
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Общество

Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической

Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
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Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
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Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Политика

Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
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Экономика

Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Известия 09:56
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Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
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Армия и оружие

Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя

Издание Sohu с гордостью подчеркивает, что весь корпус истребителя J-20 собран в Китае, за исключением двигателя.
Военное обозрение 04:26
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Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Общество

Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве

Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
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Здоровье

Минздрав Казахстана заявил о достижении пика коронавируса

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1290 человек, 16 пациентов скончались, 240 человек выздоровели.
Московский Комсомолец 12:39
Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 09:22
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Политика

Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС 12:57
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
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Общество

Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует

Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
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Политика

В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан

Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".
Интерфакс 12:09
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Здоровье

64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома

64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
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Общество

Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура.
РБК 08:53
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Экономика

Путин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными.
Известия 09:47
7
Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
374
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
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Здоровье

На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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