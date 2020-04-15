Коронавирус
Газета.RuСобянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". "С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться", - сказал Собянин.
Читать в источнике
Оценить254
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Финансы
Доллар превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи в среду, 15 апреля.
Известия 11:39
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Общество
Проверка пропусков на московском транспорте станет автоматической
Проверка пропусков на городском транспорте в Москве полностью переводится в автоматический режим, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.
Коммерсантъ 13:00
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru 12:50
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Медведев считает коронавирус вопросом национальной безопасности
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса является вопросом безопасности страны, угрожая населению и бизнесу, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:36
Экономика
Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Известия 09:56
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
Армия и оружие
Китайский истребитель 5-го поколения зависим от российского двигателя
Издание Sohu с гордостью подчеркивает, что весь корпус истребителя J-20 собран в Китае, за исключением двигателя.
Военное обозрение 04:26
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Почти миллион выданных электронных пропусков аннулируют в Москве
Общее количество выданных пропусков составило более 3,2 млн.
Москва Online вчера в 12:02
Здоровье
Минздрав Казахстана заявил о достижении пика коронавируса
По последним данным, число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1290 человек, 16 пациентов скончались, 240 человек выздоровели.
Московский Комсомолец 12:39
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 09:22
Политика
Рябков назвал ударом под дых решение США прекратить финансирование ВОЗ
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ.
ТАСС 12:57
Общество
Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим
Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 12:15
Общество
Генпрокуратура выявила фейк о том, что коронавируса не существует
Генеральная прокуратура России выявила очередные фейки в интернете о коронавирусе, в том числе что инфекция является выдумкой и частью заговора, и потребовала ограничить доступ к этой информации, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости 11:31
Политика
В Россию из-за рубежа хотят вернуться около 35 тысяч граждан
Лавров добавил, что по решению главы правительства РФ послы в экстренных случаях могут дополнять списки выезжающих, сформированные Минкомсвязи, пассажирами, которые "действительно испытывают неотложную потребность в том, чтобы срочно уехать на Родину".
Интерфакс 12:09
Здоровье
64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома
64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Общество
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура.
РБК 08:53
Экономика
Путин назвал неэффективными беспроцентные кредиты на выплату зарплат
Беспроцентные кредиты, выдаваемые предприятиям для выплаты зарплат своим сотрудникам, оказались неэффективными.
Известия 09:47
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 15:43
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Здоровье
На Кубани выявили 24 новых случая заражения коронавирусом
В среду, 15 апреля оперштаб сообщил о 24 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на территории Краснодарского края.
Kursk.com 04:14