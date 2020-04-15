Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин предупредил, что контроль за пропусками усилится

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". "С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться", - сказал Собянин.
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Сергей Собянин
Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться.
— Сергей Собянин, мэр МосквыРИА Новости 11:07

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