Мы в значительной степени наращиваем режим самоизоляции. С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". "С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться", - сказал Собянин.

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