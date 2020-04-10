Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания. По его словам, в настоящий момент около 75% жителей города лишены возможности свободно передвигаться по Москве, но этих мер оказалось недостаточно.
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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