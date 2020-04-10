Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания. По его словам, в настоящий момент около 75% жителей города лишены возможности свободно передвигаться по Москве, но этих мер оказалось недостаточно.

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