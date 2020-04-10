Коронавирус
Газета.RuСобянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания. По его словам, в настоящий момент около 75% жителей города лишены возможности свободно передвигаться по Москве, но этих мер оказалось недостаточно.
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Гаджеты
Как ноутбуки с поддержкой NVIDIA помогают разработчикам
МИТ вчера в 14:54
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 13:36
Общество
Петербургский ресторатор объявил об открытии своих заведений, несмотря на запрет властей
Владелец ресторанов "МыЖеНаТы" и "Бутервrоdвsкуваr" Александр Затуливетров объявил о намерении открыть свои заведения 15 апреля, если власти не введут чрезвычайную ситуацию.
Коммерсантъ 07:30
Политика
Мишустин уволил первого замминистра просвещения
Премьер-министр России Михаил Мишустин отстранил от должности первого замминистра просвещения Павла Зеньковича.
Газета.Ru 13:51
Экономика
Правительство утвердило меры поддержки операторов управления отходами
Правительство утвердило меры поддержки операторов управления отходами Региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) компенсируют 20% суммы, установленной для них необходимой валовой выручки, рассчитанной за апрель—июнь 2020 года — такую меру поддержки одобрили в правительстве.
Коммерсантъ 10:46
Кино
Глава Marvel намекнул на продолжение фильмов «Мстители»
В Twitter главы Marvel Studios Кевина Файги появилась неоднозначная запись о возможном продолжении фильмов «Мстители».
Mockva.ru вчера в 22:35
Общество
В Минпросвещения объяснили рекомендацию о переносе школьной программы
Досрочное завершение учебного года во всех российских школах Минпросвещения РФ не рассматривает.
Профиль 06:20
Общество
В Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции
В Крыму ужесточат меры наказания для граждан за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий закон примет сегодня парламент республики.
ForPost 05:18
Наука
Гипотезу Эйнштейна подтвердили часы на крыше небоскреба в Японии
ToDay News Ufa 00:22
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28
Общество
Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 12:50
Шоу-бизнес
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью
Ксения Бородина снялась обнаженной вместе с младшей дочерью Ксения Бородина приняла участие в челлендже и разделась.
Экспресс газета вчера в 06:45
Общество
Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Тестовая проверка на иммунитет к SARS-CoV-2 показала, что в России очень мало людей сталкивались с ним, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:16
Происшествия
Осужденные устроили бунт в иркутской колонии
Осужденные ангарской ИК №15 устроили бунт и напали на сотрудника учреждения.
Российская газета 11:52
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине 2020 года
В базовую комплектацию уже входит кондиционер и рейлинги.
Известия 03:09
Здоровье
Минздрав обновил список препаратов для лечения коронавируса
Министерство здравоохранения рекомендовало шесть препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, три из которых находятся в стадии испытаний.
ГТРК Марий Эл вчера в 09:30
Общество
Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости 05:00
Шоу-бизнес
Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение
Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru 11:15
Единоборства
Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249
В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU 02:21
Общество
Кабмин РФ утвердил правила ежемесячных выплат семьям с детьми до 3 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении правил реализации ежемесячной выплаты семьям с детьми до трех лет.
Газета.Ru 06:24
Общество
В Нижегородской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Нарушителей режима самоизоляции в Нижегородской области начнут штрафовать с 11 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 13:13
Армия и оружие
Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы
В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.
Интерфакс 13:44
Энергетика
Мексика согласилась сократить добычу нефти
Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Здоровье
В России начали лечить коронавирус переливанием крови переболевших
В России прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 04:27