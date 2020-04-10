Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил москвичей, что в ближайшее время грядут тяжелые испытания. По его словам, в настоящий момент около 75% жителей города лишены возможности свободно передвигаться по Москве, но этих мер оказалось недостаточно.
Читать в источнике
Комментировать102

Подробнее о событии

Собянин заявил о «тяжелых испытаниях» для москвичей из-за коронавируса

РБК14:45

Сергей Собянин призвал москвичей запастись мужеством

ТВ Центр12:58

Собянин предрек тяжелые испытания из-за коронавируса

Lenta.ru13:37

Мэр Москвы призвал жителей запастись терпением в связи с коронавирусом

Вечерняя Москва13:06

Собянин заявил, что Москву в ближайшие дни и недели ждут тяжелые испытания

Интерфакс13:03

Собянин предупредил москвичей о тяжелых испытаниях

Газета.Ru13:00

Собянин предрек тяжелые испытания из-за коронавируса

Моя Москва.онлайн14:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Общество

В Москве начнут вводить пропускной режим

В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса.
Известия 12:53
2,6K
Экономика

Завершена сделка по продаже 50% акций Сбербанка

Минфин России сообщил о завершении покупки правительством РФ у Банка России 50% обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".
Вести.Ru 06:33
2,7K
Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
36
Технологии

Концепт PlayStation 5 с геймпадом DualSense показан на рендерах

Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли поделился качественными неофициальными фото-рендерами PlayStation 5 вместе с геймпадом DualSense.
MobiDevices вчера в 12:13
2
Происшествия

Осужденные устроили бунт в иркутской колонии

Российская газета 11:52
1,1K
Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
3,7K
Общество

Вывозные рейсы вернут в Петербург 139 человек сегодня и 50 завтра

«Аэрофлот» доставит около 50 человек из Бангкока в Санкт-Петербург 11 апреля, об этом 10 апреля сообщает Росавиация.
Фонтанка.Ру 12:44
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
590
Гаджеты

Китайского производителя процессоров MediaTek обвинили в мошенничестве

Китайскую компанию MediaTek, разработчика процессоров для смартфонов, обвинили в мошенничестве с тестами производительности.
ИА Красная Весна 08 апреля в 15:40
6
Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Еще восемь пациентов с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве, трое из них страдали сахарным диабетом.
ТАСС 16:37
35
Общество

Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
1,1K
Единоборства

Тони Фергюсон прокомментировал отмену UFC 249

В пятницу, 10 апреля, боец ММА Тони Фергюсон отреагировал на отмену турнира UFC 249.
ГЛАС.RU 02:21
18
Общество

Власти могут частично ограничить въезд в Москву

Гражданам, задающим «много вопросов» будут выписывать протоколы о неповиновении требованиям полицейских, - сослался на распоряжение усилить контроль на въездах в столицу собеседник «Русской службы Би-би-си».
Эхо Москвы 17:03
Здоровье

Аппараты ИВЛ могут быть смертельно опасны при коронавирусе

ToDay News Ufa 03:20
241
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл 08:40
494
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
5
Политика

Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила в пятницу вечером пресс-служба Кремля.
Интерфакс 15:12
16
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru 01:25
14
Гаджеты

Как ноутбуки с поддержкой NVIDIA помогают разработчикам

МИТ вчера в 14:54
1
Общество

Собянин: коронавирус набирает обороты и становится более проблемным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом COVID-19 в столице набирает обороты и становится все более проблемной.
Коммерсантъ 10:39
404
Общество

Беглов запретил петербуржцам посещать кладбища

Глава города распорядился временно закрыть для посещения кладбища Петербурга.
МР7.ру 06:43
175
Экономика

Bloomberg узнал о новом плане поддержки экономики России на ₽1 трлн

Ранее Bloomberg уже сообщал, что Минфин изучает возможность увеличения плана заимствований в 2020 году на 1–1,5 трлн руб.
РБК 16:49
3
Политика

10 лет назад разбился самолет польского президента

Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55
132
Путешествия

Британские туроператоры не продают туры в Египет на лето

Не рассчитывают на полетные программы в Египет и в летние месяцы.
Countryscanner 05:25
1
Общество

В Калининградской области продлили режим самоизоляции

Власти Калининградской области решили продлить до 19 апреля режим самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 10:54
119
Хоккей

Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ

Абдул в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, выступая за братиславский Слован.
Советский спорт 15:23
Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости 08:30
59
Транспорт

Собянин временно остановил строительные работы в Москве

Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
25
Кино

Глава Marvel намекнул на возможное продолжение «Мстителей»

Некоторое время назад глава кинокомпании Marvel Кевин Файги обнадёжил фанатов "Мстителей" возможным продолжением.
Discover24 05:38
9
Общество

Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу

Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
271
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное