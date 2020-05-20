Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин предупредил о росте смертности больных коронавирусом

Смертность среди пациентов с коронавирусом в мае может быть больше, чем в апреле, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве. Он отметил, что врачи борются за жизнь каждого — тяжелобольные находятся в стационарах по две-три недели.
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Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

РИА Новости08:59

Сергей Собянин: Столичные медики борются за жизнь каждого человека

Вечерняя Москва05:53

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Коммерсантъ07:26

Собянин назвал число заражений коронавирусом в Москве высоким

ТАСС06:13

Около тысячи человек ежедневно госпитализируют с коронавирусом в Москве

Агентство Москва05:30

Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19

РБК07:26

Тяжелобольные COVID-19 находятся в реанимации две-три недели – Собянин

Москва 2405:50
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Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США

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Хоккей

ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России

Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
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Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне

Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
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Общество

«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС

Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
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Общество

В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток

Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
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Авто

«КамАЗ» начал продажи тягачей нового поколения

«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
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Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
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Общество

Онищенко назвал поступок тульской медсестры неэтичным

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая пришла на работу в купальнике, надетом под прозрачный защитный костюм.
РИА Новости 08:39
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Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
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Общество

Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
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Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
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В продажу поступили переиздание Mafia III и ремастер Mafia II

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Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на ТВ осенью

News.ru 18 мая в 04:06
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Экономика

Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса

Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
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Здоровье

Курские медики заявили о занижении статистики и отсутствии доплат

Медики отмечают, что неоднократно обращались и в комитет здравоохранения, и в другие структуры, однако единственный ответ, который получили врачи, «работали мало, контактировали мало, доплата вам не полагается».
Kursk.com 12:46
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Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
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Кино

Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»

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Политика

Врио главы Коми выступил против объединения с Архангельской областью

Врио главы Коми Владимир Уйба сообщил, что не поддерживает идею возможного присоединения республики к Ненецкому АО и Архангельской области и считает ее "заведомо провальной", если инициатива исходит не от жителей регионов.
РИА Новости 14:33
Здоровье

В некоторых районах Ростовской области могут ослабить ограничения

С предложением ослабить режим самоизоляции для отдельных районов Ростовской области предложил заместитель губернатора Сергей Бондарев.
Южный автомобиль 06:12
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
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Отцом пятого ребенка Марии Порошиной стал влиятельный чиновник

По второй версии отцом ребенка может быть российский чиновник, работающий в Совете Федерации.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
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На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Футбол

Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября

Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии (FIGC).
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Общество

Евгения Уваркина ответила на обращение выпускников

ГТРК Липецк 11:08
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МИД прокомментировал удаление аккаунтов российских СМИ на YouTube

Профильные международные структуры и правозащитники должны отреагировать на блокировку видеохостингом YouTube каналов трех российских СМИ, заявили в МИД.
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Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:49
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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