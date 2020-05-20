Коронавирус
РИА НовостиСобянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.
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Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня 08:22
Общество
Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса
Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Футбол
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
По информации Urish Football, были украдены скульптуры Никиты Симоняна, бывшего главным тренером «Арарата» в 1973 году, и трех членов его тренерского штаба – Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна и Арутюна Кехеяна.
Бомбардир.ру 08:50
Общество
В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса
К завершающей стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса Moderna планирует приступить в июле.
Профиль 18 мая в 13:46
Авто
Nissan представил новый Nissan GT-R50 от Italdesign
Компания Nissan и итальянское кузовное ателье Italdesign представили серийную версию эксклюзивного 720-сильного суперкара Nissan GT-R50.
Автоновости дня 07:47
Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Австрийские власти назвали причину, по которой разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, как считают СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Росбалт 13:41
Общество
Перенёсший коронавирус медбрат показал своё истощённое тело
Медбрат из Америки вместе со своим сожителем во время поездки на Зимний Фестиваль заразились коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности.
Neva.Today 11:30
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой
От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
Общество
Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей
Штрафы выписаны примерно 30% пользователей приложения: некоторые из них получили по 2–3 штрафа, говорит представитель мэрии.
Ведомости 10:35
Космос
Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет
Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий.
Курьер. Среда. Бердск 04:28
Технологии
В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»
В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
Армия и оружие
В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3
Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
РИА Новости 09:50
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
Кино
Дочь Гранина подаст в суд на авторов фильма «Блокадный дневник»
По словам дочери писателя Марины Граниной, авторы картины нарушили авторские права и показали в трейлере к фильму сцены, которые не имеют отношения ни к книгам Даниила Гранина, ни к дневникам Ольги Берггольц.
МР7.ру 09:30
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.
Слово и Дело вчера в 10:57
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома
Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру вчера в 02:00
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35