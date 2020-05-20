Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.

Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

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