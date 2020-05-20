Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин предупредил о росте смертности от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что смертность среди пациентов с COVID-19 в мае может быть больше, чем в апреле. Об этом он заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции.
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Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

РИА Новости08:59

Собянин предупредил о росте смертности от COVID-19

РБК07:26

Тяжелобольные COVID-19 находятся в реанимации две-три недели – Собянин

Москва 2405:50

Собянин назвал число заражений коронавирусом в Москве высоким

ТАСС06:13

Сергей Собянин: Столичные медики борются за жизнь каждого человека

Вечерняя Москва05:53

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Коммерсантъ07:26

Около тысячи человек ежедневно госпитализируют с коронавирусом в Москве

Агентство Москва05:30
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Общество

Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии

Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
5,5K
Политика

Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу

Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
3
Авто

Новая Skoda Rapid появилась у дилеров

Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня 08:22
3
Общество

Туристы обнаружили на Урале огромную копию пирамиды Хеопса

Туристы из клуба экспедиций «Дикий Север» обнаружили пирамиду на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, сообщает «Екатериннбург онлайн» со ссылкой на руководителя клуба Евгения Свитова.
Rambler News Service вчера в 11:27
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Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая

Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
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Футбол

В Ереване украли статую Никиты Симоняна

По информации Urish Football, были украдены скульптуры Никиты Симоняна, бывшего главным тренером «Арарата» в 1973 году, и трех членов его тренерского штаба – Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна и Арутюна Кехеяна.
Бомбардир.ру 08:50
Общество

В США заявили об успешном испытании на людях вакцины от коронавируса

К завершающей стадии клинических испытаний вакцины против коронавируса Moderna планирует приступить в июле.
Профиль 18 мая в 13:46
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Авто

Nissan представил новый Nissan GT-R50 от Italdesign

Компания Nissan и итальянское кузовное ателье Italdesign представили серийную версию эксклюзивного 720-сильного суперкара Nissan GT-R50.
Автоновости дня 07:47
6
Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
64
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,7K
Общество

Австрийские власти назвали причину, по которой разрешили посадку самолету Игоря Шувалова

Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, как считают СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Росбалт 13:41
1
Общество

Перенёсший коронавирус медбрат показал своё истощённое тело

Медбрат из Америки вместе со своим сожителем во время поездки на Зимний Фестиваль заразились коронавирусом, несмотря на все меры предосторожности.
Neva.Today 11:30
17
Энергетика

Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»

Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
30
Общество

Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
1,7K
Происшествия

Стрельба произошла на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
33
Общество

«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой

От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
12
Общество

Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей

Штрафы выписаны примерно 30% пользователей приложения: некоторые из них получили по 2–3 штрафа, говорит представитель мэрии.
Ведомости 10:35
3
Космос

Апокалипсис 4 июля 2020 года принесет новые пандемии и стихийные бедствия. Грядет Парад планет

Ряд экспертов опасаются, что выстраивание небесных тел Солнечной системы в одну линию грозит вспышками на Земле новых пандемий, высока вероятность разного рода стихийных бедствий.
Курьер. Среда. Бердск 04:28
1
Технологии

В России стартовала разработка новой спутниковой системы связи «Гонец»

В настоящее время, по словам Черенкова, Роскосмос проводит работы по адаптации одного из стартовых площадок под соответствующие запуски.
Evo-rus.com вчера в 15:17
89
Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
22
Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

РИА Новости 09:50
170
Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд отклонил иск компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG на решение о распространении норм законодательства на газопроводы из третьих стран.
РИА Новости 10:51
457
Кино

Дочь Гранина подаст в суд на авторов фильма «Блокадный дневник»

По словам дочери писателя Марины Граниной, авторы картины нарушили авторские права и показали в трейлере к фильму сцены, которые не имеют отношения ни к книгам Даниила Гранина, ни к дневникам Ольги Берггольц.
МР7.ру 09:30
5
Политика

Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
4
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке

Видео, судя по мелькнувшему отражению в зеркале одной из ванных комнат замка звездной четы, было снято самой Примадонной.
Слово и Дело вчера в 10:57
1
Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
72
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома

Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру вчера в 02:00
27
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев

"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:48
10
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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