Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСобянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, каждый день в больницы поступают около тысячи тяжелых больных.
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Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

РИА Новости08:59

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

Коммерсантъ07:26

Тяжелобольные COVID-19 находятся в реанимации две-три недели – Собянин

Москва 2405:50

Собянин спрогнозировал рост смертности от коронавируса в Москве в мае

Интерфакс05:57

Около тысячи человек ежедневно госпитализируют с коронавирусом в Москве

Агентство Москва05:30

Сергей Собянин: Столичные медики борются за жизнь каждого человека

Вечерняя Москва05:53

Собянин назвал число заражений коронавирусом в Москве высоким

ТАСС06:13
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Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»

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Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-35

Истребитель F-35 ВВС США с авиабазы Эглин во Флориде потерпел крушение во время тренировочного полета.
Российская газета 02:53
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В Туле медсестру наказали за работу в купальнике

Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
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ЛНР привела вооруженные силы в полную боеготовность

Руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) привело в полную боевую готовность силы Народной милиции.
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Политика

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

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У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России

5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
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Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена.
ТАСС вчера в 04:09
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Происшествия

Убийце главы нижегородского отделения РВИО дали десять лет

Десять лет лишения свободы получил убийца главы нижегородского отделения Российского военно-исторического общества Олега Казаринова.
Российская газета 09:18
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Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских норм по газу

Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.
РБК 10:37
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
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Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
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Здоровье

За сутки в Саратовской области от коронавируса скончались три человека

В Саратовской области показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 85,8 на 100 тыс. населения (по России - 204,2), сообщает региональное министерство здравоохранения.
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Футбол

DFB и глава правления «Баварии» предложат УЕФА ввести потолок зарплат

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Фриц Келлер и председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге намерены предложить Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввести потолок зарплат.
РИА Новости вчера в 13:58
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Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
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Происшествия

Очаг заражения коронавирусом от парикмахера под Белгородом проверит СК

Белгород, 20 мая 2020, 17:18 — REGNUM Информацию СМИ о заражении коронавирусом 23 человек от парикмахера проверят следователи в Белгородской области.
REGNUM 10:18
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Футбол

Нойер продлил контракт с «Баварией»

Как сообщается на сайте клуба, контракт с 34-летним голкипером будет действовать до 30 июня 2023 года.
Интерфакс-Спорт 09:39
Энергетика

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии

Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
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Происшествия

Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать

Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался.
Gazeta.SPb 10:13
Политика

На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена

На Украине внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров - по его словам, это записи бесед экс-президента Петра Порошенко и бывших вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепа Джона Керри.
Газета.Ru вчера в 12:41
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Фигурное катание

Загитова показала подарки на 18-летие

Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки от поклонников на день рождения. 18 мая спортсменке исполнилось 18 лет.
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Экономика

ЦБ и Минкомсвязь запустили сервис оформления кредитов через госуслуги

Банк России и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили сервис, с помощью которого россияне смогут дистанционно получать услуги в банках и страховых компаниях через личный кабинет единого портала госуслуг, сообщили в пресс-службе ЦБ.
РБК 10:15
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Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение

РИА Новости 07:33
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В Китае заявили об осложнении борьбы с COVID-19 у вернувшихся из России

Новая вспышка случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 на северо-востоке Китая может быть следствием прибытия в страну граждан КНР, возвращающихся из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на выводы китайских властей.
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Создавая сеть биолабораторий вокруг РФ, Америка пропустила коронавирус

Еще больше вопросов возникает при попытке отыскать корни новой заразы: эксперты разных стран предполагают, что появление COVID-19 носит искусственный характер, что может говорить о фатальной ошибке ученых, пытавшихся создать биооружие в одной из лабораторий Уханя.
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Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
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Компания Embracer Group разрабатывает 118 новых видеоигр

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Теперь официально: ремейк игры Mafia выйдет 28 августа

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Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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