Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, каждый день в больницы поступают около тысячи тяжелых больных.

Собянин предупредил о росте смертности от коронавируса

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