Коронавирус
КоммерсантъСобянин предупредил о росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, каждый день в больницы поступают около тысячи тяжелых больных.
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Политика
Зеленский: Порошенко ждет очень много разных приключений и приговоров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывшего руководителя страны Петра Порошенко, а также его окружение «ожидает еще много приключений и расследований».
Коммерсантъ 04:57
Политика
Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ
Проект «Северный поток-2» будет достроен, однако созданные вокруг него сложности могут привести к подорожанию газа для жителей Европы.
РБК вчера в 12:50
Политика
На Украине потребовали от НАТО 200 миллиардов долларов
Сенченко объяснил требование тем, что в случае включения Украины в клуб ядерных держав страны НАТО были бы вынуждены нести значительно большие расходы из-за обеспечения безопасности в мире.
Lenta.ru 06:32
Общество
В России могут смягчить пенсионное законодательство
По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста.
Газета.Ru 03:58
Происшествия
В Днепропетровской области рухнул мост вместе с фурой
В Днепропетровской области Украины рухнул мост, сообщает "Интерфакс Украина". Инцидент произошел в Никопольском районе.
Газета.Ru 06:31
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Политика
Прогноз по сбору зерновых в России остаётся высоким — Путин
Москва, 20 мая 2020, 14:33 — REGNUM Сбор зерновых в России шесть лет подряд превышал 100 млн тонн, и в 2020 году этот показатель также покажет хороший уровень.
REGNUM 07:33
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Как Меган Маркл и принц Гарри отметили вторую годовщину свадьбы в США
19 мая 2018 года принц Гарри и Меган Маркл поженились, и их свадьба стала одной из самых запоминающихся среди празднеств современных монархов.
Woman.ru вчера в 14:03
Технологии
Россиян предупредили о мошенничестве через объявления о работе
Новый вид мошенничества с объявлениями о работе выявлен в России. Об этом говорится в сообщении ВТБ, поступившем в "Газету.Ru".
Газета.Ru 06:31
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Интернет
Google выпустила обновление браузера Chrome с группировкой вкладок
Компания Google выпустила большое обновление своего фирменного браузера Chrome. Версия Chrome 83 приносит довольно много изменений.
iXBT.com 02:43
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Происшествия
Житель Сахалина оштрафован на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд назначил жителю Сахалина штраф в размере 300 000 рублей за фейковую информацию о коронавирусе.
RT на русском 05:05
Происшествия
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
В Брянске возбуждено уголовное дело против бывшего начальника следственного управления регионального УМВД.
Российская газета 06:23
Общество
Сильный циклон с мокрым снегом накроет Москву в четверг
Газета.Ru 06:19
Общество
В Липецкой области за сутки выявили 79 новых случаев коронавируса
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией за сутки в Липецкой области выросло на рекордные 79 человек, что связывают с появлением очагов заражения внутри семей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 03:53
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Энергетика
Польская PGNiG собирается наладить отношения с «Газпромом»
Руководитель польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский выступает за восстановление сотрудничества с российским «Газпромом».
News.ru вчера в 05:23
Общество
Голикова оценила уровень смертности от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России составляет 0,95%, при этом самый низкий показатель в Тамбовской, Свердловской областях и Татарстане, заявила зампред правительства Татьяна Голикова.
Взгляд.ру 04:55
Политика
Совет Федерации одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 05:57
Хоккей
Лондон, Дубай, Париж, Милан и Ташкент – топ-5 городов, где игроки хотели бы провести матч КХЛ
Игроки КХЛ ответили на вопрос о том, в каком новом городе они бы хотели сыграть в матче лиги. Первое место занял Лондон (7,3%).
Sports.ru 06:27
Общество
На Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала.
Российская газета вчера в 10:50
Здоровье
Россия по-западному выходит из карантина
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) проанализировал способы выхода из карантина стран зарубежья.
Live24 06:56
Экономика
Bloomberg: ВВП России в апреле сократился на четверть
Ограниченная экономическая активность и падение доходов населения могут во втором квартале спровоцировать в России более глубокий экономический спад, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Минфина РФ.
Profinance.ru 04:27
Происшествия
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли
Пропавшего 4-летнего мальчика нашли.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 10:45
Политика
Представитель Байдена прокомментировал записи «разговоров с Порошенко»
Представитель экс-вице-президента США Джо Байдена Эндрю Бэйтс прокомментировал публикацию на Украине записей телефонных переговоров, предположительно, между американским политиком и бывшим украинским президентом Петром Порошенко.
RT на русском 07:20