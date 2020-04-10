Коронавирус
РИА НовостиСобянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось
Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.РИА Новостивчера в 20:09
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Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
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По данным на утро 10 апреля, в Омской области не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
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Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
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В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
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ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
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Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "СоловьевLіvе" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России и мире.
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СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
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