Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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с чего всё началось

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новостивчера в 20:09

Подробнее о событии

Собянин о коронавирусе: нам предстоит серьезное испытание

Коммерсантъвчера в 21:33

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Москва 24вчера в 20:54

Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве

РБКвчера в 20:40

Собянин: Москва находится у подножия пика заболеваемости коронавирусом

RT на русскомвчера в 20:42

Сергей Собянин: Нам предстоят серьезные испытания из-за коронавируса

Вечерняя Москвавчера в 20:15

Собянин предрек серьезные испытания из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:51

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 20:09
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Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Энергетика

Мексика согласилась сократить добычу нефти

Неофициальные источники до окончания переговоров заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились с рядом других стран о заключении новой сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в течение мая и июня.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика

В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом и саудовским королём

RT на русском вчера в 19:26
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
REGNUM 00:12
Общество

Продукты с высоким содержанием витамина D могут принести пользу сердцу

ГЛАС.RU 08 апреля в 03:49
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс

Культуромания вчера в 12:09
Кино

Уроженец Зеленодольска сыграл роль в сериале на НТВ

Реальное время 06 апреля в 17:37
Музыка

Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе

Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Профиль 08 апреля в 10:56
Здоровье

Доктор Комаровский назвал эффективное средство от коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об эффективности медицинских масок, а также назвал наиболее эффективное средство защиты от коронавируса.
Волга-Каспий вчера в 07:34
Здоровье

В Омске за сутки не зафиксировали ни одного заражённого коронавирусом

По данным на утро 10 апреля, в Омской области не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
12 Канал Омск вчера в 23:29
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Общество

В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы

В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Байкал24 вчера в 13:04
Общество

В Самаре решат, каким организациям можно будет работать с 13 апреля

Сегодня, 9 апреля, в Самаре на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавируса обсуждалась возможность расширения списка предприятий и организаций, которые смогут работать с 13 апреля.
SamRU.ru вчера в 07:25
Авто

Опубликовали первые изображения нового Haval H5

Технической информации пока нет, но внедорожник должен сохранить рамную конструкцию шасси, поскольку модели H5 в компании Haval отводят роль самой простой и неприхотливой.
Тарантас Ньюс вчера в 06:22
Культура

В шоу «Маска» появятся Динозавр и Человек-зеркало

В новом выпуске зрителей ждёт сюрприз: специальные гости – Динозавр и Человек-Зеркало – выйдут на одну сцену с полюбившимися участниками и представят свои музыкальные номера.
Собеседник вчера в 06:01
Общество

5 способов не платить за «коммуналку» во время самоизоляции и после

Правительство запретило отключать коммунальные услуги из-за долгов.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Экономика

Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,1 трлн рублей

Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально.
Известия вчера в 17:09
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru 08 апреля в 14:33
Игры

В World of Tanks бесплатно раздают Master of Orion

Компания Wargaming к грядущему Дню космонавтики приготовила ряд специальных игровых акций в своей знаменитой игре World of Tanks.
Игромания.ру вчера в 10:24
Происшествия

Анализ показал коронавирус у матери с младенцем в Забайкалье

Согласно письму главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае, анализы у матери с младенцем были взяты 7 апреля в чернышевской центральной районной больнице.
Московский Комсомолец Чита вчера в 20:39
Происшествия

Несколько сахалинцев сбежали из-под карантина

Губернатор Сахалинской области сообщил, что несколько человек, находящихся на карантине из-за коронавируса, исчезли.
АСТВ вчера в 19:52
Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье срочнику продлили арест

Российская газета вчера в 23:59
Футбол

Три года Джикии в «Спартаке». Чемпионство, отказ «Зениту», разрыв «крестов» и капитанство

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в конце 2016 года.
Чемпионат вчера в 15:15
Шоу-бизнес

Дочери солиста «На-На» Владимира Левкина вырезали опухоль мозга

Территория новостей вчера в 12:15
Общество

Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России

Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
BFM.ru 07 апреля в 16:37
Здоровье

Доктор Мясников заявил, что 60% населения планеты переболеют коронавирусом

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "СоловьевLіvе" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России и мире.
Московский Комсомолец вчера в 11:26
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru вчера в 10:06
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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