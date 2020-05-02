Общество
ИзвестияСобянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
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Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»
Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 07:13
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В Испании задержали бывшего депутата Госдумы
В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
Наука
Найдена общая черта у летучих мышей и людей
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Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
Общество
В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски
Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
Общество
Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 1000
За последние сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 81.
66.ru 04:39
Общество
Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом
Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.
Ведомости 06:44
Кино
Россияне ожидают премьеру фильма «Шугалей»
Депутат Ленинградского Законодательного собрания Алесей Игонин на своей странице в социальной сети "Вконтакте" напомнил, что 1 мая состоится премьера фильма "Шугалей" на телеканале НТВ.
NewInform вчера в 12:29
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили вчера в 00:07
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
Наука
Назван новый возможный способ передачи коронавируса
Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
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Вернер: «Лучше уеду за границу, чем перейду в „Баварию“»
Форвард Тимо Вернер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», рассказал о своем нежелании переходить в мюнхенскую «Баварию».
Евро-футбол.ру 03:18
Наука
Квантовые автоэнкодеры помогли очистить данные от шума
Немецкие физики из Университета Лейбница создали, используя обученную нейросеть автоэнкодер для очистки квантовых данных от шумов.
МонаВиста вчера в 12:06
Общество
Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве
В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
Здоровье
Продолжают везти коронавирус из Москвы в Ивановскую область
Как сообщил глава Облздрава Артур Фокин, из этого количества: 11 – из числа обследованных с ОРВИ, 12 – из круга ранее контактных, так что находились на самоизоляции и практически ни с кем не общались, 9 – прибыли в Иваново из Москвы, все – на личном транспорте.
Кстати.News 30 апреля в 06:03
Здоровье
В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
Происшествия
ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии
Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Наука
Переработанный пластик станет источником для производства аккумуляторов
Исследовательская группа, состоящая из индийских и американских ученых, разработала передовой способ применения пластика для производства аккумуляторных батарей.
Политическая Экспертиза 07:13
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Шоу-бизнес
Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд
Пятый по счету муж Лолиты Милявской объявил о намерении подать на нее в суд. Тридцатого апреля певица объявила, что их официально развели.
KM.ru 30 апреля в 11:52
Происшествия
ФСБ ввела в Екатеринбурге режим контртеррористической операции
Свердловское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) ввело режим контртеррористической операции в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамиле (городской округ).
URA.Ru 29 апреля в 18:53
Происшествия
При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик
РИА Новости 01:28
Общество
В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ
Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47