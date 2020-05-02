Общество

ИзвестияИзвестияСобянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.
Читать в источнике
Комментировать1,5K

Подробнее о событии

Собянин допустил ужесточение контроля за выдачей спецпропусков

РБК05:45

Собянин допустил ужесточение мер по выдаче спецпропусков в Москве

РИА Новости05:42

Собянин допустил ужесточение ограничительных мер из-за коронавируса

РЕН ТВ05:08

Власти Москвы могут уменьшить объем выдачи пропусков, чтобы снизить поток людей на дорогах

ТАСС05:24

Власти столицы заявили о возможном уменьшении объема выдачи пропусков

Вечерняя Москва05:15

Собянин заявил о возможном сокращении выдачи цифровых пропусков

Москва 2405:09

Ограничения могут ужесточить при помощи пропусков и контроля

Вести.Ru05:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:26, Ашберн
Хоккей

Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»

Напомним, ранее стало известно, что Скабелка не смог договорится с «Барысом» об условиях контрактного соглашения.
Vprognoze.ru 07:13
Общество

В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу.
Телеканал RTVI вчера в 14:09
351
Наука

Найдена общая черта у летучих мышей и людей

Популярная механика 04:34
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.
ТАСС 30 апреля в 13:18
5,9K
Общество

В метро Москвы со следующей недели начнут продавать маски

Пассажиры московского метро со следующей недели смогут приобрести маски в ларьках или кассах метро, сообщил заместитель мэра Москвы руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
Коммерсантъ 08:14
67
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,2K
Общество

Жителей Подмосковья начнут штрафовать за отсутствие масок

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению губернатора Московской области, жителям региона в период с 1 мая по 11 мая включительно настоятельно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты — маски и респираторы — при нахождении в местах общего пользования, включая аптеки, магазины, такси, поликлиники.
REGNUM 07:29
828
Общество

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 1000

За последние сутки число заболевших коронавирусом в Свердловской области увеличилось на 81.
66.ru 04:39
75
Общество

Минздрав пока не видит стабилизации ситуации с коронавирусом

Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.
Ведомости 06:44
139
Кино

Россияне ожидают премьеру фильма «Шугалей»

Депутат Ленинградского Законодательного собрания Алесей Игонин на своей странице в социальной сети "Вконтакте" напомнил, что 1 мая состоится премьера фильма "Шугалей" на телеканале НТВ.
NewInform вчера в 12:29
3
Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

ТАСС 03:10
2,6K
Авто

Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами

Новые автомобили вчера в 00:07
6
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

В Минпросвещения отметили, что окончательное решение о сроках и форме завершения учебного года каждый регион принимает самостоятельно.
RT на русском 30 апреля в 15:35
653
Наука

Назван новый возможный способ передачи коронавируса

Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них.
REGNUM 07:10
131
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как переболел COVID-19

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
РИА Новости 05:34
89
Футбол

Вернер: «Лучше уеду за границу, чем перейду в „Баварию“»

Форвард Тимо Вернер, правами на которого владеет «РБ Лейпциг», рассказал о своем нежелании переходить в мюнхенскую «Баварию».
Евро-футбол.ру 03:18
Наука

Квантовые автоэнкодеры помогли очистить данные от шума

Немецкие физики из Университета Лейбница создали, используя обученную нейросеть автоэнкодер для очистки квантовых данных от шумов.
МонаВиста вчера в 12:06
11
Общество

Оперштаб назвал причину роста случаев COVID в Москве

В Москве стало больше лабораторий, проводящих тесты на коронавирус, за счет чего выросло число заболевших.
Газета.Ru 05:19
11
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 17:35
88
Здоровье

Продолжают везти коронавирус из Москвы в Ивановскую область

Как сообщил глава Облздрава Артур Фокин, из этого количества: 11 – из числа обследованных с ОРВИ, 12 – из круга ранее контактных, так что находились на самоизоляции и практически ни с кем не общались, 9 – прибыли в Иваново из Москвы, все – на личном транспорте.
Кстати.News 30 апреля в 06:03
32
Здоровье

В Нижегородской области выявили 320 случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 320 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2443 человека, с начала пандемии выздоровели 228 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 05:09
38
Происшествия

ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии

Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии.
REGNUM 02:45
56
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
2,2K
Наука

Переработанный пластик станет источником для производства аккумуляторов

Исследовательская группа, состоящая из индийских и американских ученых, разработала передовой способ применения пластика для производства аккумуляторных батарей.
Политическая Экспертиза 07:13
Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
1,6K
Шоу-бизнес

Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд

Пятый по счету муж Лолиты Милявской объявил о намерении подать на нее в суд. Тридцатого апреля певица объявила, что их официально развели.
KM.ru 30 апреля в 11:52
40
Происшествия

ФСБ ввела в Екатеринбурге режим контртеррористической операции

Свердловское управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) ввело режим контртеррористической операции в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамиле (городской округ).
URA.Ru 29 апреля в 18:53
2,3K
Происшествия

При взрыве на плавбазе в Находке погиб сварщик

РИА Новости 01:28
68
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

BFM.ru 03:50
213
Общество

В России для девятиклассников могут отменить ОГЭ

Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
Первый Тульский 01:47
21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное