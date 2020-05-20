Коронавирус
КоммерсантъСобянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, каждый день в больницы поступают около тысячи тяжелых больных.
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Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Экономика
На заседание думы вынесли проект областного бюджета
Об основных категориях распределения финансирования упоминалось ранее на заседании рабочей группы комитета: 189 млн на выплаты медикам и более 800 млн на парк Гагарина Таким образом, как сказал Ойкин, доходы областного бюджета за 2020 год составят 120 миллиардов 245,8 миллиона рублей, а расходы - 124 миллиарда 330,5 миллиона рублей, дефицит бюджета составил 4 миллиарда 84,7 миллиона рублей.
Четвертая Власть 08:56
Здоровье
«Каждый врач понимает это по-своему»: что такое плато и правда ли, что мы на него вышли
Сегодня впервые с начала эпидемии коронавирусной инфекции в России число выздоровевших за сутки превысило число инфицированных.
Новости Архангельска 29.ru 06:44
Общество
Украина продлила карантин до 22 июня
Украинское правительство продлило карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, до 22 июня.
Московский Комсомолец 08:05
Общество
Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение
В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
Общество
20 мая начали принимать заявления на ежемесячную выплату детям 3-7 лет
Право на денежную поддержку имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Ярославской области за II квартал 2019 года — 10573 рублей.
Рыбинский дневник 06:59
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Происшествия
Медсестры из Бурятии пожаловались на кидавших в них камни пациентов
Медсестры обсерватора, который находится в бурятском селе Сотниково, рассказали о том, как пациенты обзывали их, а потом закидали камнями.
Известия 08:50
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 18 мая в 08:31
Политика
Зеленский заявил, что поднимал вопрос Крыма на переговорах с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным поднимал вопрос Крыма, но отметил, что Россия не хочет это обсуждать.
RT на русском 07:04
Общество
Мясников объяснил свои слова «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в Telegram-канале, что его слова "Кому положено умереть — помрут" и "Мы все равно все переболеем" исказили.
РИА Новости 06:30
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В Екатеринбурге могут закрыть магазины сети «Красное и Белое»
В Екатеринбурге идет тотальная проверка всех магазинов сети «Красное и Белое».
Европейско-Азиатские новости вчера в 09:08
Интернет
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Политика
YouTube заблокировал крупные крымские информационные каналы
Симферополь, 20 мая 2020, 12:17 — REGNUM Сервис YouTube заблокировал аккаунты крупнейшего в Крыму государственного телеканала «Крым 24», а также News Front и Anna News, передаёт 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:17
Авто
BMW отзовет в РФ 365 автомобилей
32CARS.ru вчера в 12:48
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ вчера в 03:38
Политика
Зеленский прокомментировал возбуждение дел против Порошенко
Ранее в среду СМИ со ссылкой на источники в офисе генпрокурора Украины сообщили, что против Порошенко возбудили уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением».
Известия 05:07
Здоровье
В Архангельской области коронавирус диагностирован у 815 человек
На вторник, 19 мая, число северян с подтверждённым диагнозом covid-19 достигло 815 человек.
Московский Комсомолец вчера в 07:00
Здоровье
Утвержден список заболеваний, при которых медики получат страховку
Правительство утвердило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне коронавируса медики получат страховку в размере более 68 тысяч рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 18 мая в 09:05
Общество
«Роснефть» обратилась в суд из-за материала РБК о бывших активах компании в Венесуэле
"Роснефть" обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, говорится в заявлении "Роснефти".
ТАСС 06:16
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Происшествия
Пропавший под Кировом четырёхлетний ребёнок найден живым в лесу
Киров, 19 мая 2020, 18:36 — REGNUM Мальчик четырёх лет был найден живым после двух суток поисков в Кировской области.
REGNUM вчера в 11:36
Здоровье
Сразу трое жителей Саратовской области умерли от коронавируса
Сегодня, 20 мая, минздрав Саратовской области озвучил последнии данные по проблеме коронавирусной инфекции, они опубликованы оперштабом.
Saratovnews 08:28
Общество
В США объявили успешными испытания вакцины от коронавируса на людях
Сиэтл, США, 19 мая 2020, 07:44 — REGNUM Испытания вакцины от коронавируса, разработанной американской биотехнологической компанией Moderna, успешно прошли на людях.
REGNUM вчера в 00:44
Армия и оружие
США запретили Ирану приближаться к своим кораблям в Персидском заливе
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в пресс-службе Пятого флота ВМС США сообщили, что военные катера Ирана проводили «опасные маневры» около некоторых американских военных кораблей в Персидском заливе, после чего президент США Дональд Трамп дал указание уничтожать любые иранские катера, которые создают морские помехи американским судам.
REGNUM вчера в 20:33