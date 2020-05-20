Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, каждый день в больницы поступают около тысячи тяжелых больных.

Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса

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