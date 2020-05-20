Коронавирус
КоммерсантъСобянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, каждый день в больницы поступают около тысячи тяжелых больных.
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Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Здоровье
Сразу трое жителей Саратовской области умерли от коронавируса
Сегодня, 20 мая, минздрав Саратовской области озвучил последнии данные по проблеме коронавирусной инфекции, они опубликованы оперштабом.
Saratovnews 08:28
Здоровье
Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты
ToDay News Ufa вчера в 11:40
Происшествия
Стрельба произошла на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта.
Газета.Ru 12:05
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Общество
Немецкий регулятор освободил «Северный поток» от газовой директивы
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило "Северный поток" от правил Газовой директивы ЕС на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
РИА Новости 11:27
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Армия и оружие
Стрелков взял на себя моральную ответственность за гибель пассажиров рейса MH17
Комментируя историю со сбитым самолетом, господин Гиркин заметил: «Поскольку я командовал ополченцами и непосредственно участвовал в том конфликте, я чувствую моральную ответственность за эти смерти».
Коммерсантъ 10:14
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Энергетика
Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе
Стоимость газа на европейских хабах бьют отрицательные рекорды и опустились ниже цен внутри России, даже с учетом экспортной пошлины и расходов на доставку.
Российская газета 12:10
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 04:45
Шоу-бизнес
Новое шоу Ксении Собчак на YouTube назвали провалом
Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак запустила на платформе YouTube новое шоу.
ИнфоСМИ 09:14
Футбол
Лопырёва: раньше дети фанатели от иностранцев, сейчас — от Дзюбы. Это вызывает гордость
Если раньше дети фанатели от иностранцев, то сейчас мы наблюдаем поколение, которое фанатеет от Дзюбы.
Чемпионат 11:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустят на воду 22 мая
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:22
Политика
Порошенко назвал сфабрикованными записи его разговоров с Байденом
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных ранее записей телефонных переговоров, предположительно, между ним и экс-вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 11:13
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
Политика
В МИД отреагировали на заявление Зеленского о переговорах с Путиным
Ранее на пресс-конференции, посвященной первой годовщине своей инаугурации, Зеленский заявил, что пытался поднимать вопрос Крыма на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия не хочет это обсуждать.
Ридус 10:42
Космос
Стало известно об отказе «Роскосмоса» помогать НАСА улететь на Луну
«Роскосмос» продолжительное время отказывался отправлять на Международную космическую станцию (МКС) миссии длительностью более полугода, которые помогли бы НАСА подготовить астронавтов для полетов на Луну и Марс, сообщает NASASpaceflight.com.
Lenta.ru 11:05
Экономика
Минтранс предложил внести в план восстановления экономики меры на 565 млрд рублей
Министерство транспорта России предложило внести в национальный план восстановления экономки после пандемии коронавируса 33 меры с финансированием на 2020 год в 565 млрд руб. Об этом 20 мая заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.
Известия 11:43
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings вчера в 15:30
Хоккей
Владислав Третьяк: Канадцы думали, что будет легкая прогулка
20 мая, в 12:00 (мск), на нашем YT-канале состоится премьера интервью с советским вратарем и президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
Русская Планета 03:00
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения российского «Панциря» в Ливии
Опубликовано видео уничтожения российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» в Ливии.
Lenta.ru 10:51
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:59
Политика
Украина одобрила открытие 66 погранпунктов на границе с ЕС и Молдавией
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдавией, пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией пока останутся закрытыми.
РИА Новости 08:21
Общество
Единственный сын Светланы Моргуновой умер от коронавируса
Теле- и радиоведущая, народная артистка и легендарный советский диктор Светлана Моргунова понесла большую утрату: 19 мая скончался ее единственный сын Максим.
Суть событий 10:46
Происшествия
В Саратове пострадали семь человек в ДТП с маршруткой
Семь человек получили травмы в результате дорожной аварии с маршрутной "Газелью" в Саратове в среду, сообщил ТАСС начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
ТАСС 11:00