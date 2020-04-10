Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с новой недели - с 13 апреля - в столице вводятся новые меры по противодействию распространению коронавируса. В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.

Здоровье Обнаружены новые симптомы коронавируса Французские врачи порекомендовали гражданам с указанными симптомами болезней кожи обращаться в медицинские учреждения. 21

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова. 34

Здоровье Пик заболеваемости коронавирусом в Омской области еще впереди Руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области, главный санитарный врач региона Александр Крига объяснил, почему сегодня было принято решение о продлении особого режима изоляции до 19 апреля.

Общество В Алтайском крае подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом Барнаул, 11 апреля 2020, 07:31 — REGNUM Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа на территории Алтайского края достигло 29 после получения положительных результатов тестов восьми пациентов, 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19. 8

Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 436

Наука Находки зубов показали, что древние обезьяны переплывали Атлантику Палеонтологи обнаружили в Перу зубы древних приматов — обезьян, обитавших на территории нынешнего Египта примерно 34 миллиона лет назад. 19

Технологии Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в свои ОС Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться им с организациями здравоохранения. 10

Общество России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. 10

Политика США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома. 117

Спорт Лыжник Полторанин использовал кровяной допинг на Олимпиаде-2018 Бронзовый призер чемпионата мира — 2013 казахстанец Алексей Полторанин применял кровяной допинг на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. 4

Общество Владимир Путин провел совещание с главами регионов Более 33 миллиардов рублей регионы получат из федерального бюджета на организацию дополнительных коек для больных коронавирусом. 2,6K

Общество Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора. 146

Армия и оружие Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии "Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении. 18

Политика Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. 567

Общество В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина. 81