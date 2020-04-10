Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСобянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с новой недели - с 13 апреля - в столице вводятся новые меры по противодействию распространению коронавируса. В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.
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Собянин временно ограничил работу большинства предприятий и организаций

Российская газета13:32

Почти все предприятия Москвы приостановили работу

URA.Ru13:18

Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве

Московский Комсомолец12:56

Сергей Собянин сообщил о временном ограничении работы большинства организаций Москвы

Вечерняя Москва12:59

Собянин прекратил на неделю деятельность большинства предприятий в Москве

Эхо Москвы12:52

Собянин рассказал о новых мерах из-за сложной ситуации с коронавирусом

Москва 2412:51

Собянин принял решение ограничить работу большинства городских предприятий

ТВ Центр12:50
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Крупнейший гидросамолет пройдет испытания на море

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Газета.Ru 12:54
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Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

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Китай исключил собак из списка съедобных животных

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В Петербурге запретили посещение кладбищ

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Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей

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РБК 19:55
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Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
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Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
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Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
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В Хабаровском крае скончалась 77-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, сообщает в Instagram региональный минздрав.
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Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»

В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
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В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
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Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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