Коронавирус
Московский КомсомолецСобянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с новой недели - с 13 апреля - в столице вводятся новые меры по противодействию распространению коронавируса. В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.
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Шоу-бизнес
Лещенко ответил на обвинения в заражении Бабкиной
Рамблер вчера в 13:22
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 12:54
Происшествия
Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения
Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru 15:53
Политика
Трамп скорректировал прогноз по количеству смертей от коронавируса в США
Более ранние прогнозы специалистов Белого дома определяли вероятный уровень смертности от коронавируса между 100 тыс. и 240 тыс.
РБК 19:20
Здоровье
Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса
Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.
Радио Sputnik 19:00
Общество
Китай исключил собак из списка съедобных животных
Минсельхоз Китая исключил собак из списка животных, мясо которых разрешается употреблять в пищу.
Московский Комсомолец 05:03
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ за 2,14 трлн рублей
В четверг, 9 апреля, правительство РФ купило пакет акций Сбербанка у Центробанка за 2,14 трлн рублей, сообщила пресс-служба банка.
Sostav.ru 04:40
Общество
Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву
«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства.
РБК 19:55
Общество
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
Здоровье
Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса
В предыдущей в списке возможных к назначению у взрослых пациентов с COVID-19 препаратов значилось 6 лекарственных средств: комбинированный препарат лопинавир+ритонавир, хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа.
Доктор Питер вчера в 08:39
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Происшествия
В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом
В Хабаровском крае скончалась 77-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, сообщает в Instagram региональный минздрав.
РБК 08 апреля в 00:39
Кино
Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы»
В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся.
Комсомольская правда 08 апреля в 03:16
Происшествия
СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.
РИА Новости 13:38
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва 07:01
Общество
Белый дом: США ещё не прошли пик коронавируса
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс рассказала о ситуации с распространением COVID-19 в стране.
News.ru 15:31
Общество
В России доказали эффективность препарата против коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России доказало противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении коронавируса.
Lenta.ru 11:35
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков.
Коммерсантъ 17:58
Экономика
Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий
Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
ТАСС 12:27
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru вчера в 06:06
Политика
МИД Польши призывает Россию вернуть обломки Ту-154 Качиньского
МИД Польши передал в посольство России ноту с призывом вернуть обломки самолета Ту-154, на котором в 2011 году погиб президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru 06:17
Общество
Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек
Общее число случаев заражения в мире с конца 2019 года составляет свыше 1,6 миллиона человек. Из них 368 тысяч успешно излечились.
Российская газета 13:56
Общество
Въезд в Ростов-на-Дону закроют для постороннего автотранспорта
С 11 апреля Ростов-на-Дону будет закрыт для въезда автомобильного транспорта, у которого нет оснований для передвижения.
Южный автомобиль 15:21
Экономика
До 50% туроператоров могут уйти с рынка из-за эпидемии
Пандемия Covid-19 вынудит до половины туроператоров по внутреннему и въездному туризму уйти с рынка.
Туристас вчера в 09:29
Общество
В Москве ограничили деятельность каршеринга, такси и строителей
В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК 13:22