Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с новой недели - с 13 апреля - в столице вводятся новые меры по противодействию распространению коронавируса. В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.

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