Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиСобянин пригласил Путина осмотреть новую больницу, когда ее достроят

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента РФ Владимира Путина осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом с вертолета, как только ее достроят.
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Собянин пригласил Путина осмотреть с вертолета новую больницу для пациентов с COVID-19

Известия08:22

Собянин предложил Путину осмотреть строящуюся больницу в ТиНАО с вертолета

Вечерняя Москва08:15

Собянин пригласил Путина осмотреть новую больницу, когда ее достроят

РИА Новости07:45

Путин с вертолета осмотрит новый центр для зараженных коронавирусом

Lenta.ru08:06

Собянин пригласил Путина осмотреть Коммунарку с вертолета

Газета.Ru08:01

Путин планирует осмотреть с вертолета новую больницу для больных коронавирусом

ТАСС07:46

Путин приехал в больницу в Коммунарке

РБК08:14
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В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
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Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
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Брянцы сняли пародию на клип известной группы Little Big. Необычный танец они исполнили в торгово-развлекательном центре «Аэропарк».
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Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
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Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке

РИА Новости 11:13
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Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
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Самойлова рассказала о произошедшем с Джиганом

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Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
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Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии

Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, освободили от уголовной ответственности.
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В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

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Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84

Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
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Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
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У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус

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"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".
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«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
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Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
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Автоспорт

Марко оценил потери Формулы 1 от отмены гонок в 100 миллионов

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По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
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Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии

Комсомольская правда вчера в 17:35
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
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Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
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Общество

Стали известны результаты первого теста Меркель на коронавирус

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Mockva.ru вчера в 20:43
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Украина испытала новейший БТР «Отаман 6x6»

Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик ходовых испытаний бронетранспортера (БТР) «Отаман 6x6», разработанного частной украинской компанией «Практика».
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Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
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Среди лекарств, которые окажутся полезны на время пандемии, Комаровский назвал следующие: жаропонижающие (парацетамол), солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средство для пероральной гидратации.
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Как работают Яндекс.Новости?
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