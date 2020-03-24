Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента РФ Владимира Путина осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом с вертолета, как только ее достроят.

Собянин пригласил Путина осмотреть новую больницу, когда ее достроят

Здоровье В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Экономика Qiwi планирует закрыть Рокетбанк Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

Технологии «Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды "Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".

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Энергетика Названо преимущество России в нефтяном противостоянии Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.