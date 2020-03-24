Коронавирус
РИА НовостиСобянин пригласил Путина осмотреть новую больницу, когда ее достроят
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента РФ Владимира Путина осмотреть новую больницу для пациентов с коронавирусом с вертолета, как только ее достроят.
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Здоровье
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Общество
В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса
Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Музыка
Брянцы сняли коронавирусную пародию на клип группы Little Big
Брянцы сняли пародию на клип известной группы Little Big. Необычный танец они исполнили в торгово-развлекательном центре «Аэропарк».
Политика
Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке
Космос
Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о произошедшем с Джиганом
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Происшествия
Убийца мальчика в детсаду Нарьян-Мара избежал колонии
Дениса Поздеева, зарезавшего шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре, освободили от уголовной ответственности.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 84
Число заболевших коронавирусом на Украине выросло с 73 до 84, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Футбол
У футболиста клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус
Санкт-Петербург, 24 марта 2020, 18:05 — REGNUM У одного из футболистов областного клуба «Ленинградец» обнаружен коронавирус.
Технологии
«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды
"Яндекс.Такси" начал тестировать новую версию приложения, где на главном экране, помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка".
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Экономика
«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Автоспорт
Марко оценил потери Формулы 1 от отмены гонок в 100 миллионов
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Политика
Польша не пропустила Ил-76 с медпомощью для Италии
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом
На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Общество
Стали известны результаты первого теста Меркель на коронавирус
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала первый тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Армия и оружие
Украина испытала новейший БТР «Отаман 6x6»
Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик ходовых испытаний бронетранспортера (БТР) «Отаман 6x6», разработанного частной украинской компанией «Практика».
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Общество
Врач назвал необходимые лекарства на время пандемии
Среди лекарств, которые окажутся полезны на время пандемии, Комаровский назвал следующие: жаропонижающие (парацетамол), солевые растворы для промывания носа, сосудосуживающие капли и средство для пероральной гидратации.