Общество
Москва. Северо-ЗападСобянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о создании в столице Оперативного штаба по вопросам экономики. Создать отдельный штаб на данную тему в Москве необходимо в связи с шаткой экономической ситуацией на мировом рынке, которая возникла из-за коронавируса.
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Политика
Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Политика
Турчинов рассказал о звонке Путину в 2014 году
Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Экономика
На 7% упали основные фондовые индексы США
На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Политика
Путин выступил против продления полномочий президента
Глава государства подчеркнул, что он против идеи продления срока нахождения действующего президента у власти в случае положительного голосования по поправкам в Конституцию.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном
Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
Здоровье
Количество заболевших коклюшем в России выросло на 40%
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
Общество
Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией
Способами преодолеть коррупцию в России бывший полковник назвал обеспечение независимости и профессионализма судейского, сокращение половины государственных служащих и либерализацию экономики.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Финансы
Минэкономики не исключило ускорения инфляции из-за ослабления рубля
Минэкономразвития не исключает, что из-за ослабления рубля потребительские цены начнут расти раньше, чем прогнозировалось, то есть в ближайшие месяцы.
Армия и оружие
Сирийские «Буки» сбили 20 турецких беспилотников
Зенитные комплексы «Бук-М2Э» Сирии сбили 20 беспилотников Турции.
Единоборства
Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко
Российский боец MMA Магомед Исмаилов рассказал поклонникам об итогах общения с Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.
Технологии
Пользователей Mastercard атаковали мошенники
Пользователи платежной системы Mastercard подверглись мощной кибератаке. Об этом в разосланном в СМИ пресс-релизе сообщает компания ESET.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Экономика
Оборонный банк нарастил активы почти на 1 трлн руб. за год
Активы банка составили 2,2 трлн руб. По этому показателю банк занимает восьмое место в российской банковской системе.
Единоборства
Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Полиция в Иркутске проводит проверку из-за учиненного покупательницей погрома в аптеке, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
Политика
Эрдоган предложил Путину разрабатывать нефтяные месторождения в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину поддержать разработку нефтяных месторождений в Сирии для помощи сирийской экономике.
Шоу-бизнес
Собчак показала на видео первый поцелуй трехлетнего сына
Журналистка Ксения Собчак запечатлела трехлетнего сына, поцеловавшего свою подругу.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Политика
Госдума одобрила поправку о Боге в Конституции
В общем пакете поправок было одобрено и предложение закрепить в тексте Конституции слова о Боге, которое было внесено президентом России Владимиром Путиным.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Происшествия
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.
Футбол
Сульшер возглавил символическую сборную 29-го тура АПЛ
Оле Гуннар Сульшер назван лучшим тренером по итогам 29-го тура Английской Премьер-лиги благодаря разгромной победе своих подопечных в манчестерском дерби.
Происшествия
Дочь Малафеева объяснила решение заняться наркоторговлей
Дочь бывшего футболиста сборной России Вячеслава Малафеева Ксения объяснила решение заняться наркоторговлей.