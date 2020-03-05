Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился о создании в столице Оперативного штаба по вопросам экономики. Создать отдельный штаб на данную тему в Москве необходимо в связи с шаткой экономической ситуацией на мировом рынке, которая возникла из-за коронавируса.

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