с чего всё началось

Мера — непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Общество Таиланд полностью закрывает границу Власти Таиланда решили полностью закрыть въезд и выезд из страны. Граница будет закрыта с 26 марта.

Общество Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.

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Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Технологии О двух тестах на выявление коронавируса рассказали в Сколково Гендиректор компании DRD Biotech, которая является резидентом «Сколково», Анжей Жимбиев рассказал, что в мире существует 2 основных теста на коронавирус: первый направлен на поиск наличия вируса в организме человека, а второй – на присутствие антител, вырабатывающихся при заражении.

Финансы Курс доллара упал ниже 77 рублей Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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Общество Чубайс поддержал раздачу денег россиянам из-за коронавируса Идея с выдачей каждому гражданину из-за распространения коронавируса фиксированной суммы, которая обсуждается в разных странах, является правильной, однако применительно к России нужен свой подход, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Происшествия Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Здоровье Доктор Мясников назвал 5 лекарств от коронавируса Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале перечень препаратов, которые могут помочь излечиться заболевшим COVID-19.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.