Общество

ИзвестияИзвестияСобянин призвал москвичей не выходить из дома в День России

Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня. Аналогичный совет градоначальник дал москвичам и для дня проведения парада Победы в городе 24 июня.
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Москвичей призвали остаться дома в праздничные выходные

Вечерняя Москва12:50

Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома

РИА Новости12:22

Собянин рекомендовал москвичам оставаться дома в праздники

ТАСС11:35

Собянин призвал москвичей избегать массового скопления людей в День России

Агентство Москва11:48

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

РБК11:46

Собянин призвал москвичей избегать массового скопления людей в День России

Москва 2411:42

Столичные власти не рекомендуют выходить из дома на праздники

Вести.Ru12:06
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Происшествия

Семья погибшего не дождалась извинений от Ефремова

Взгляд.ру вчера в 12:56
387
Общество

Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле

В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
3
Авто

Volkswagen запустил производство нового кроссовера Nivus

Volkswagen приступил к серийному выпуску нового компактного кросс-купе Nivus, дебютировавшего в конце мая 2020 года.
Новые автомобили вчера в 03:06
11
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle

Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась обнаженной для июльского номера глянцевого журнала Elle.
Что происходит 05:02
19
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,6K
Здоровье

Обнаруживший бессимптомных носителей врач назвал срок второй волны COVID

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова считает, что вторая волна COVID-19 по силе будет существенно уступать первой.
РБК 20:00
Экономика

Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 12:09
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Политика

В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
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Гаджеты

В РФ появился недорогой смартфон Oppo A52

В РФ на прилавках появился бюджетный смартфон модели A52 от компании Oppo.
Дни24 09 июня в 13:00
15
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова

Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
22
Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
48
Интернет

WhatsApp тестирует новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что тестируют новую функцию, которая позволит находить сообщения по дате, передает WABetaInfo.
Газета.Ru 19:54
2
Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
183
Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
111
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
177
Происшествия

Ефремов не стал извиняться перед семьей погибшего в аварии водителя

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, не извинился перед семьей погибшего в аварии водителя Сергея Захарова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:13
2
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
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Политика

Власти США обяжут делать доклад о «поддержке РФ» расистов в мире

Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России.
ТАСС 17:37
18
Политика

Международный уголовный суд отреагировал на санкции США

В Международном уголовном суде отреагировали на введенные США санкции в отношении сотрудников учреждения.
РЕН ТВ 19:25
Политика

Трамп пригрозил взять Сиэтл под контроль из-за коммуны анархистов CHAZ

Президент США Дональд Трамп считает, что город Сиэтл в штате Вашингтон захватили "внутренние террористы" и "мерзкие анархисты".
Газета.Ru 04:43
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Футбол

Тренер московского «Динамо»: «Готовим „Краснодару“ сюрпризы»

Наставник московского "Динамо" Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".
Sport.ru 15:44
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
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Общество

В ВОЗ пояснили заявление о статистике по коронавирусу в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович прокомментировала слова директора программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана, назвавшего смертность от коронавируса в стране "необычно низкой".
РИА Новости 15:55
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Происшествия

Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

Ведомости вчера в 14:59
2,9K
Шоу-бизнес

Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии Джоан Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон ответила обвиненной в трансфобии писательнице Джоан Роулинг.
Lenta.ru 07:00
3
Армия и оружие

В Китае высоко оценили проведение испытаний «Арматы» в Сирии

Боевые испытания танка Т-14 в Сирии подарили "Армате" всемирную известность.
Российская газета 09 июня в 03:10
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Кино

Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

Культуромания 10:16
12
Общество

Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России

По мнению ученых, распространение эпидемии в России не закончилось, в регионах еще есть очаги, и при открытых границах внутри российских городов может происходить усиление заболеваемости из-за миграции.
РИА Новости 15:11
96
Наука

Пятое агрегатное состояние вещества впервые наблюдали в космосе

Naked Science 09:10
18
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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