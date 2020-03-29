Коронавирус

Москва. Северо-ЗападМосква. Северо-ЗападСобянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Собянин призвал горожан во время необходимых выходов в город сохранять дистанцию не менее, чем в два метра. Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что карантин в субботу соблюдали только две трети пожилых горожан.
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с чего всё началось
«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», - написал мэр в личном блоге
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РИАМО04:01

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Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Интерфакс03:32

Собянин рекомендовал жителям Москвы соблюдать двухметровую дистанцию

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Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Вечерняя Москва03:37

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

ТАСС04:20

Собянин рекомендует москвичам соблюдать двухметровую дистанцию

Моя Москва.онлайн06:31

Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

RT на русском06:41
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева

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