Коронавирус
Москва. Северо-ЗападСобянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
Собянин призвал горожан во время необходимых выходов в город сохранять дистанцию не менее, чем в два метра. Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что карантин в субботу соблюдали только две трети пожилых горожан.
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с чего всё началось
«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», - написал мэр в личном блоге.РИАМО04:01
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Кино
«Джентльмены» Гая Ричи стали самым кассовым фильмом в России
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Происшествия
В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
Общество
Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет
Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.
Общество
Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Происшествия
Псковский губернатор рассказал о болезнях умершего от COVID-19 мужчины
Скончавшийся в Псковской области пациент с коронавирусом страдал гипертонией и хронической болезнью легких, он оказался в реанимации вскоре после госпитализации, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя-фронтовика Юрия Бондарева.
Происшествия
В Сочи найдено тело подростка, смытого штормом в море
Сочи, Краснодарский край, 29 марта 2020, 19:31 — REGNUM Тело одного из подростков, смытого штормом в море в феврале, найдено 29 марта в Лазаревском районе Сочи.
Общество
Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»
Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Общество
Названа температура, при которой активизируется коронавирус
Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Происшествия
Поиски пилота Су-27 в Черном море прекратили
Поиски пилота самолета Су-27, упавшего в акватории Черного моря, прекратили спустя двое суток.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Происшествия
В Москве женщина сбежала из-под домашнего карантина
По словам собеседника агентства, у 44-летней женщины подтвердился коронавирус, но её определили на домашний карантин.
Происшествия
В Пензе вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших COVID-19
Полицейские вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших коронавирусом в Пензе, который объяснил, что опубликовал пост, чтобы выяснить у пользователей соцсети реальную картину о распространении коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления МВД.
Общество
В России утвержден перечень товаров первой необходимости
Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Общество
Биолог из США оценила российский препарат от коронавируса
Здоровье
В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса
Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
Общество
В Италии показали новые кадры работы российских военных в Бергамо
Итальянский телеканал Tgcom24 показал в субботу вечером новые кадры работы российских военных специалистов в городе Бергамо.
Общество
Ученый назвал ошибку Испании в условиях коронавируса
Российский биолог назвал главную ошибку властей Испании в ситуации с коронавирусом.
Гаджеты
Apple откладывает выпуск нового iPhone
Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса, которая влияет на поставки комплектующих.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Экономика
В Перми растут розничные цены на продукты питания
С 19 по 26 марта в адрес Пермского УФАС России поступило четыре заявления от покупателей по поводу повышения цены на продукты питания — сахар-песок, крупу, в том числе гречневую крупу, масло рафинированное, однако обоснованным было признано только одно из них — в отношении роста цен на сахар-песок в розничной торговой сети «Монетка» в Перми.
Культура
Ушел из жизни композитор Кшиштоф Пендерецкий
Кшиштоф Пендерецкий дебютировал в музыкальном мире в 1959 году во время конкурса Союза польских композиторов, композитору тогда было 26 лет.
Общество