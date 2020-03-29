с чего всё началось

Собянин призвал горожан во время необходимых выходов в город сохранять дистанцию не менее, чем в два метра. Также мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что карантин в субботу соблюдали только две трети пожилых горожан.

Общество Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.

Происшествия На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air На Филиппинах в Международном аэропорту Манилы имени Ниноя Акино на взлетно-посадочной полосе взорвался и загорелся самолет Lion Air.

Общество В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Происшествия Псковский губернатор рассказал о болезнях умершего от COVID-19 мужчины Скончавшийся в Псковской области пациент с коронавирусом страдал гипертонией и хронической болезнью легких, он оказался в реанимации вскоре после госпитализации, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.

Происшествия В Пензе вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших COVID-19 Полицейские вычислили автора фейка о якобы десятках заболевших коронавирусом в Пензе, который объяснил, что опубликовал пост, чтобы выяснить у пользователей соцсети реальную картину о распространении коронавируса, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления МВД.

Общество В России утвержден перечень товаров первой необходимости Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.

Гаджеты Apple откладывает выпуск нового iPhone Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса, которая влияет на поставки комплектующих.

Экономика Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.

Экономика В Перми растут розничные цены на продукты питания С 19 по 26 марта в адрес Пермского УФАС России поступило четыре заявления от покупателей по поводу повышения цены на продукты питания — сахар-песок, крупу, в том числе гречневую крупу, масло рафинированное, однако обоснованным было признано только одно из них — в отношении роста цен на сахар-песок в розничной торговой сети «Монетка» в Перми.