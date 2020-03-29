Коронавирус
ИнтерфаксСобянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
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с чего всё началось
«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», - написал мэр в личном блоге.РИАМО04:01
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Сергей Собянин: Большинство москвичей прислушались к рекомендациям и остались дома
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:37
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Кино
Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм
Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Религия
Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы
Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Здоровье
В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции
Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Политика
Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил
Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.
Общество
В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом
В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Общество
Американские власти следят за гражданами при помощи смартфонов
Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о сборе властями США информации о передвижениях граждан с их смартфонов с целью предотвращения распространение коронавируса.
Происшествия
Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт
Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Спорт
Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года
Летние Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут начаться 23 июля 2021 года.
Общество
Власти утвердили перечень товаров первой необходимости
Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
Общество
Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса
Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.
Общество
В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров
Общество
Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок
Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
Политика
Мишустин сформировал президиум правительства России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Происшествия
В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина
По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
Политика
Самолет из Китая со средствами от коронавируса прибыл в Киев
Самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса прибыл в Киев.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Общество
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь
В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
Общество
Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Космос
Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»
Игры
В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью
Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
Общество
Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса
В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Общество
Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
Общество
Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо
Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Общество
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").