Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксСобянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Читать в источнике
Комментировать287
с чего всё началось
«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», - написал мэр в личном блоге
.
РИАМО04:01

Подробнее о событии

Собянин рекомендовал жителям Москвы соблюдать двухметровую дистанцию

РБК04:56

Сергей Собянин: Большинство москвичей прислушались к рекомендациям и остались дома

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:37

Сергей Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Вечерняя Москва03:37

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

ТАСС04:20

Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах

Агентство Москва03:34

Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Интерфакс03:32

Москвичам напомнили о соблюдении дистанции друг от друга при прогулках

РИАМО04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 06:09, Ашберн
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.
Evo-rus.com вчера в 04:45
Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Здоровье

В Приамурье выявлен первый случай коронавирусной инфекции

Молодая женщина стала первой заболевшей новым видом пневмонии.
Российская газета 05:47
Политика

Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил

Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.
Ведомости 05:28
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Общество

В США впервые умер младенец с коронавирусом

ТАСС 01:20
Общество

Американские власти следят за гражданами при помощи смартфонов

Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о сборе властями США информации о передвижениях граждан с их смартфонов с целью предотвращения распространение коронавируса.
Военное дело 03:33
Происшествия

Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт

Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.
Эхо Москвы 02:10
Спорт

Церемония открытия Олимпиады в Токио может пройти 23 июля 2021 года

Летние Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут начаться 23 июля 2021 года.
Metaratings 05:34
Общество

Власти утвердили перечень товаров первой необходимости

Правительство утвердило перечень товаров первой необходимости в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:43
Общество

Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса

Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.
Московский Комсомолец 05:23
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва вчера в 04:53
Общество

Мурашко заявил об эффективности четырехслойных марлевых масок

Мурашко добавил, эти маски шьют на заводах, после чего они поступают в медорганизации и аптеки.
ТАСС вчера в 07:55
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК вчера в 13:48
Политика

Самолет из Китая со средствами от коронавируса прибыл в Киев

Самолет из Китая со средствами защиты от коронавируса прибыл в Киев.
Известия 05:05
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Деньги от ПФР поступили двумя траншами. Пенсионный фонд РФ досрочно профинансировал выплаты пенсий и пособий из-за нерабочей недели.
Деловое.ТВ 27 марта в 13:34
Общество

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» в рамках учений развернули госпиталь

В МВЦ «Екатеринбург Экспо» проводятся учения по развертыванию мобильного госпиталя.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:32
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».
SMINEWS вчера в 02:55
Общество

Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.
ИжевскИнфо.РУ 27 марта в 07:47
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Космос

Роскосмос хочет запатентовать «космический маяк»

РИА Новости вчера в 20:38
Игры

В Half‑Life: Alyx добавили мод для игры с клавиатурой и мышью

Фанаты Half‑Life: Alyx создали первый мод, который позволяет играть в шутер для VR-устройств с помощью клавиатуры и мыши.
CyberSport.ru вчера в 12:19
Общество

Московское метро «переименовало» станции из-за коронавируса

В московском метро появились стикеры с измененными названиями станций, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 16:40
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 27 марта в 11:56
Общество

Итальянское ТВ показало новые кадры работы военных из России в Бергамо

Итальянский новостной телеканал Tgcom24 в субботу вечером показал новые кадры работы российских специалистов в городе Бергамо.
РИА Новости вчера в 19:09
Здоровье

В России представили схему лечения коронавирусной инфекции

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 21:14
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное