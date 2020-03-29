с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.

Кино Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм Журналист и кинокритик известного издания Collider Элли Гэммилл сообщил СМИ, какой фильм стоит пересмотреть на выходных, кроме "Заражения" и "Эпидемии", чтобы перестать переживать.

Религия Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.

Политика Россия и США приостановили инспекции стратегических ядерных сил Россия и США приостановили до 1 мая инспекции на месте в рамках контроля за исполнением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), заключенного в 2011 г. Об этом ТАСС сообщил директор американской ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

Общество В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.

Общество Американские власти следят за гражданами при помощи смартфонов Газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о сборе властями США информации о передвижениях граждан с их смартфонов с целью предотвращения распространение коронавируса.

Происшествия Десять лет назад в московском метро произошел двойной теракт Напомню, что 29 марта 2009 года в час пик на двух центральных станциях московского метро с интервалом в 40 минут сработали взрывные устройства.

Общество Экс-министр промышленности Франции скончался от коронавируса Ранее сам Деведжян сообщил в своем Twitter о том, что подхватил коронавирус. Это произошло за несколько дней до смерти.

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять с детьми из-за коронавируса Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендовала родителям не гулять с детьми, а также исключить контакты детей с другими людьми в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, узнал корреспондент «SMINEWS».

Общество Сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что старт основной кампании единых государственных экзаменов переносится с 25 мая на 8 июня из-за ситуации с COVID-19, сообщается на сайте министерства.