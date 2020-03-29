Коронавирус
ИнтерфаксСобянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
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В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция - 1,5-2 метра друг от друга.
— Сергей Собянин, мэр МосквыИнтерфакс 03:32
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Сергей Собянин: Большинство москвичей прислушались к рекомендациям и остались дома
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:37
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