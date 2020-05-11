Коронавирус
ИнтерфаксСобянин призвал не бояться числа выявленных больных коронавирусом
Бояться количества вновь зарегистрированных выявленных больных COVID-19 не нужно, считает мэр Москвы Сергей Собянин. "Наоборот: чем больше мы выявим людей, чем больше оттестируем, тем быстрее мы окажем им реальную помощь", - подчеркнул он.
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Собянин: За 20 дней в Москве объем тестирования на коронавирус нарастили в три раза
Агентство Москва10:32
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Минтруд: Выплаты в 10 тысяч рублей могут получить 22 миллиона детей
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Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
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Режим самоизоляции в Ростовской области сохраняется
В Ростовской области после 12 мая до особого распоряжения сохраняется режим всеобщей самоизоляции.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 14:16
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В Мексике для поддержания общественного порядка привлекли армию
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал в пятницу указ об использовании регулярной армии для поддержания общественной безопасности в стране в ближайшие пять лет.
РИА Новости 16:53
Политика
«Кто первый встал, того и тапки». Что США собрались делать на Луне
Космическое завершение срока Журналисты агентства Reuters сообщили со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Дональда Трампа намерена закрепить за Соединенными Штатами право разработки полезных ископаемых на Луне.
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Путин объявил о завершении нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая режима нерабочих дней. Об этом он сообщил во время обращения к россиянам.
vtomske.ru 09:26
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Стали известны новые характеристики смартфонов от компании Apple, которые выйдут через несколько месяцев. iPhone 12 Pro, вероятно, будет оснащен оптическим зумом и возможностью переключения частоты кадров до 120 Гц.
Народные новости вчера в 13:33
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Трогательную песню записала дочь покойной Юлии Началовой
13-летняя дочь популярной уроженки Воронежа Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера исполнила трогательную песню в честь Дня Победы.
Блокнот Воронеж 04:35
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле силовиками окраин Горловки
Украинские силовики в понедельник обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, повреждение получило здание школы, сообщил журналистам глава городской администрации Иван Приходько.
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Политика
Воронежская область готовится к «аккуратному» снятию ограничений
Правительство Воронежской области готовится обозначить шаги по аккуратному выходу региона из ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса.
МОЁ! Оnline Воронеж 11:32
Экономика
Кабмин утвердил меры поддержки системообразующих компаний
Правительство утвердило меры поддержки и правила отбора системообразующих предприятий, претендующих на государственную помощь в 2020 году.
Российская газета вчера в 07:05
Армия и оружие
Российский Як-130 вызывает беспокойство у США
У США вызывает беспокойство учебный самолет Як-130.
Актуальные Новости 08:41
Общество
Главврач Боткинской больницы в Москве заразился коронавирусом
Ранее похожая история произошла с главным врачом больницы в Коммунарке.
Говорит Москва 16:02
Общество
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений
Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
"Резолюция призывает Российскую Федерацию немедленно освободить политических заключенных и призывает администрацию (Дональда - ред.) Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека", - говорится в заявлении авторов резолюции - председателя комитета, демократа Элиота Энгела и члена комитета, республиканца Майкла Маккола.
РИА Новости 16:09
Общество
Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом – эпидемиолог
Завершение режима нерабочих дней, скорее всего, не приведет к росту случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы 16:04
Политика
Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней
Президент России Владимир Путин объявил: единый период нерабочих дней в стране с 12 мая завершается для граждан и для экономики.
Бийский рабочий 10:31
Общество
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения Путина
В работе сайта госуслуг произошли сбои после обращения президента России Владимира Путина в рамках заседания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.
Газета.Ru 14:53
Политика
На Украине поразились количеству проводимых в РФ тестов на коронавирус
Украинские СМИ поразились количеству тестируемых на коронавирус россиян в сутки, цифры в ходе обращения к россиянам озвучил президент РФ Владимир Путин.
Радио Sputnik 14:37
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Анонсированы шесть дополнений для Civilization VI
Firaxis Games анонсировала абонемент New Frontier Pass для Civilization VI, в который войдут шесть дополнений.
CyberSport.ru 13:05
Общество
Нуждающиеся семьи с детьми смогут получить разово более 30 тыс. рублей
Ново-Огарево, Московская область, 11 мая 2020, 17:36 — REGNUM Семьи с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, смогут получить разово более 30 тыс. рублей на одного ребёнка.
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Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова после победы Гэтжи
РИА Новости 16:16
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Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.
Lenta.ru 13:06
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
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Армия и оружие
Танк Т-80Б установили в Новой Усмани на Аллее Героев
В администрации района уточнили, что в Новую Усмань танк привезли издалека – машина на трале преодолела более 900 км. Перед установкой на Аллее Героев Т-80Б прошел процедуру демилитаризации – то есть в качестве оружия он использоваться не может.
Обозреватель Врн 08:40
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Первые Haval H5 появились у дилеров в России
Стало известно, что к российским дилерам Haval начали поступать первые модели Haval H5, только пока их развозят по автосалонам в единственном экземпляре, которые необходимы для показа в шоуруме.
32CARS.ru 11:52
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Путин: с 12 мая в России завершится период нерабочих дней
В понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране завершится период нерабочих дней.
Форпост Северо-Запад 09:30
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Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов.
Lenta.ru 08:52