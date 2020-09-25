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Интерфакс
Интерфакс

Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости с понедельника, 28 сентября.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь.
С чего всё началось
"Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - написал
Собянин на своем личном сайте в пятницу.
Интерфакс01:10
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РИА Новости

Пожилых москвичей попросили оставаться дома

РИА Новости01:34
Интерфакс

Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября

Интерфакс01:10
ТАСС

Собянин рассказал о рекомендациях для пожилых москвичей из-за коронавируса

ТАСС01:30
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Rusvesna.su

СРОЧНО: Москва вводит ограничительные меры по коронавирусу

Rusvesna.su01:10
Москва 24

Москвичей старше 65 лет попросили оставаться дома из-за роста заболеваемости COVID-19

Москва 2401:34
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

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