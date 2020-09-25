Политическая Экспертиза 21

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в городе рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости с понедельника, 28 сентября.

Сергей Собянин мэр москвы Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь.