Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей из группы риска по коронавирусу – пожилых и имеющих хронические заболевания – с 28 сентября перейти на "домашний режим" или взять отпуск. Об этом говорится в сообщении на личном сайте городского главы.В источнике
С чего всё началось
"Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - написал
Собянин на своем личном сайте в пятницу.
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