Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей из группы риска по коронавирусу – пожилых и имеющих хронические заболевания – с 28 сентября перейти на "домашний режим" или взять отпуск. Об этом говорится в сообщении на личном сайте городского главы.

С чего всё началось "Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно ", - написал Собянин на своем личном сайте в пятницу. Интерфакс 01:10