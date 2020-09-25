Собянин призвал пожилых москвичей не выходить из дома с 28 сентября
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Назван основной показатель для оценки второй волны коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей из группы риска по коронавирусу – пожилых и имеющих хронические заболевания – с 28 сентября перейти на "домашний режим" или взять отпуск. Об этом говорится в сообщении на личном сайте городского главы.В источнике
За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе... Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса — является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
С чего всё началось
"Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - написал
Собянин на своем личном сайте в пятницу.
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