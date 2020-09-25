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РИА Новости
РИА Новости

Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом призвал пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями перейти на удаленную работу или взять отпуск. Новые правила начнут действовать с 28 сентября.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.
С чего всё началось
"Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно", - написал
Собянин на своем личном сайте в пятницу.
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