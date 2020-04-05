Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин призвал признавать людей безработными по облегченной схеме из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за ситуации с коронавирусом необходимо признавать людей безработными по облегченной схеме. Об этом он написал на своем персональном сайте.
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В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Аргументы недели10:46

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве упрощен

Москва 2410:52

В Москве упростят получение доплаты по безработице

РИАМО10:48

В столице упростят порядок получения доплаты к пособию по безработице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:00

Порядок получения пособия по безработице в Москве упростят

Интерфакс - Россия10:37

Порядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

Вечерняя Москва10:33

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Агентство Москва10:30
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Общество

В США от коронавируса чаще умирают афроамериканцы

Губернатор Луизианы Джон Эдвардс в ходе брифинга заявил, что более 70% умерших от коронавируса жителей региона были афроамериканцами, при этом темнокожие составляют 33% всего населения штата.
News.ru 08:47
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Происшествия

Суд в Удмуртии рассмотрит дело о хулиганстве экс-главы Севастополя

Рассмотрение дела бывшего губернатора Севастополя, а ныне заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова, устроившего скандал в аэропорту Ижевска, пройдет в Завьяловском районном суде 27 апреля.
Izhlife 09:27
Общество

Путин подписал указ о новых выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми.
URA.Ru вчера в 13:19
Общество

Собянин считает, что нельзя приостанавливать строительство в Москве

В столице нельзя останавливать строительство метро, дорог, жилья и крупных проектов благоустройства во время карантина, написал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Газета.Ru 10:56
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Саудовская Аравия фактически предъявила России экономический ультиматум, заставляя принять свои условия сокращения нефти.
МонаВиста 06:47
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

В Кремле ждут эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе

Эффект от введения режима самоизоляции будет заметен к концу следующей недели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:25
Здоровье

«Большая часть населения обречена переболеть». Вирусологи высказались по поводу всеобщих карантинов

Ведущие эпидемиологи страны предполагают, что COVID-19 переболеют все.
Om1.ru 08:15
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 06 апреля в 15:11
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
Здоровье

В Минздраве рассказали, кто заражает пожилых россиян коронавирусом

Источником заражения коронавирусом пожилых россиян зачастую выступают их дети и внуки, заявил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.
Московский Комсомолец 11:06
Политика

Путин поручил губернаторам составить планы по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обязал губернаторов отчитаться перед правительством и Госсоветом по конкретным мерам борьбы с коронавирусом.
Экономика сегодня 11:16
Происшествия

В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
РБК 03:43
Шоу-бизнес

Жена Николаева впервые показала певца после выписки из больницы

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова показала мужа после возвращения из инфекционной больницы в Коммунарке, куда артист был госпитализирован из-за подозрения на коронавирус.
ФАН вчера в 07:47
Экономика

Поставщики продуктов предупредили о росте цен на 5–20%

Крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на ряд товаров и уже уведомили об этом торговые сети, сообщил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков газете «Известия» 7 апреля.
Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

В Астраханской области сменился министр здравоохранения

Федор Орлов подал заявление об отставке «по собственному желанию» сегодня, после заседания экспертного совета по оценке качества медпомощи гражданам в условиях распространения нового коронавируса в Астраханской области, сообщает местное издание «Южная волна».
Medvestnik.ru 08:19
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 56 регионах РФ

Москва, 8 апреля 2020, 11:41 — REGNUM В 56 российских регионах за минувшие сутки подтверждены случаи заражения коронавирусом.
REGNUM 04:41
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку

Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Bimru.ru вчера в 08:50
Экономика

Названы самые «обедневшие» российские миллиардеры

Партнер Михельсона по "Новатэку" и "Сибуру" Геннадий Тимченко за год потерял 5,7 миллиарда долларов и занял второе место антирейтинга.
РИА Новости 10:02
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru 06 апреля в 21:58
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Политика

Шойгу обратился в СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Министр обороны Сергей Шойгу попросил главу СК Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, сообщило военное ведомство.
РИА Новости 11:44
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
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