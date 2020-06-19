Общество

Газета.RuГазета.RuСобянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников. По словам градоначальника, опасность заражения коронавирусом все еще есть. По это причине лучше, чтобы в офисах находились как можно меньшее количество человек.
Читать в источнике
Комментировать354

Подробнее о событии

Собянин считает, что «удаленку» в Москве нужно сохранить еще на один-два месяца

ТАССвчера в 15:00

Собянин выступил за сохранение удаленки в Москве на «месяц-другой»

РБКвчера в 15:28

Собянин рассказал, сколько еще будет сохраняться удаленка

Вести.Ruвчера в 15:13

Собянин призвал сохранить «удаленку» в Москве

Москва 24вчера в 15:46

Сергей Собянин заявил, что удаленку нужно сохранить в ближайшем месяце

Вечерняя Москвавчера в 14:50

Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу

РИА Новостивчера в 14:38

Собянин заявил, что удаленку в Москве желательно сохранить «месяц-другой»

Интерфаксвчера в 14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Общество

Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо

Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
24
Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером

Известия вчера в 23:33
118
Политика

Володин рассказал о будущем России после Путина

Володин объяснил, что будущее России произойдет «по лекалам, которые он (Путин — прим.ред.) заложил».
Компания 18 июня в 10:29
7,8K
Политика

Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала

Мойка78 вчера в 01:20
3,5K
Происшествия

В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19

Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
Авто

Лишилась одной комплектации Lada Vesta

«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня вчера в 04:35
32
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
709
Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com 18 июня в 05:11
77
Политика

США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов

Соединенные Штаты отклонили в пятницу запрос на предоставление четырем китайским авиакомпаниям дополнительных еженедельных рейсов между двумя странами.
ТАСС вчера в 20:17
Футбол

Глушаков признан лучшим игроком первого матча после возобновления РПЛ

Metaratings вчера в 13:32
Политика

Бабарико предложил референдум по изменению конституции Белоруссии

КГК Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу.
РИА Новости вчера в 12:34
2
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа

Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
6
Технологии

«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения

В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion вчера в 15:34
4
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
83
Политика

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Армия и оружие

На Параде Победы впервые покажут ЗРПК «Панцирь-СМ»

Главное отличие комплекса – вооружение, которое состоит из кассеты с четырьмя небольшими ракетами, созданными специально для борьбы с малоразмерными дронами.
RuNews24.ru 00:14
33
Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
133
Футбол

Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в «Зените»

Экс-голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал о драке с Артемом Дзюбой.
Спорт день за днем вчера в 01:38
1
Политика

Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
152
Шоу-бизнес

Лолита сделала новую стрижку и помолодела на несколько лет

Все поклонники сошлись во мнении, что Лолита помолодела после стрижки.
Народные новости вчера в 13:24
Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости вчера в 14:39
1K
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
287
Политика

Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
3,7K
Энергетика

Нефть перешла к уверенному росту

Москва, 18 июня 2020, 16:00 — REGNUM Торги на нефтяном рынке 18 июня с утра открылись противоречиво, цены колебались от слабого падения к слабому повышению, но к вечеру рынок перешёл к уверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
REGNUM 18 июня в 09:00
20
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы 17 июня в 09:31
37
Здоровье

Мясников рассказал о признаках опасной головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
54
Общество

С 19 июня в РФ меняются правила расчета больничного

Федеральный закон №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. претерпел изменения, которые предписывают с 19 июня рассчитывать оплату по больничному листу по-новому.
Южный Федеральный 18 июня в 02:52
11
Общество

В Кузбассе сняли еще часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Выставочные залы и выставочные центры, танцевальные студии и кружки возвращаются к работе в Кузбассе, учебные центры возобновляют программы профессионального обучения безработных граждан.
Прокопьевск.ру вчера в 14:19
27
Космос

Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 18 июня в 03:23
42
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru вчера в 14:07
262
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное