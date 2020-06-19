Общество

Газета.RuГазета.RuСобянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников. По словам градоначальника, опасность заражения коронавирусом все еще есть. По это причине лучше, чтобы в офисах находились как можно меньшее количество человек.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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