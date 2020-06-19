Общество
Газета.RuСобянин призвал продлить удаленную работу
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала "Россия-1" попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников. По словам градоначальника, опасность заражения коронавирусом все еще есть. По это причине лучше, чтобы в офисах находились как можно меньшее количество человек.
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Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Общество
Ширвиндт задумался об уходе с поста худрука Московского Театра сатиры
Директор театра Мамед Агаев отметил в разговоре с журналистами, что Ширвиндт еще в январе объявлял, что собирается уйти со своего поста.
Газета Культура 06:09
Политика
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России учредили орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Указ Президента страны Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Татар-информ 14:02
Происшествия
Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
REGNUM 03:32
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости 19:06
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о «холодных аномалиях»
Россиян предупреждают о снижении дневной температуры в центре европейской части России и "холодных аномалиях" на Урале и в Сибири.
Газета.Ru 17 июня в 23:16
Общество
Forbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
REGNUM 12:43
Наука
Генетически модифицированные козы дали противораковое молоко
ToDay News Ufa 01:37
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости 17 июня в 19:01
Футбол
«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании
Встреча 30-го тура чемпионата Испании по футболу между "Севильей" и "Барселоной" завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 18:18
Космос
NASA обнаружило возможный источник токсичного бензола на МКС
Военное дело вчера в 06:11
Здоровье
Мясников назвал признаки опасной головной боли
Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
Известия 18:38
Наука
В Китае обнаружили вулкан, который может снова начать извергаться
Evo-rus.com вчера в 11:31
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 вчера в 01:57
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Экономика
Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Piter.tv 02:38
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Здоровье
Врач рассказала, как определить рак по запаху
Москва 24 вчера в 23:28
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
Lenta.ru 08:38
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
В Госдуме предложили вернуть пенсионерам все недополученные деньги, таким образом, пенсии могут быть увеличены более чем на 14 процентов.
Primpress.ru 13:30
Происшествия
Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 13:52