Общество

RT на русскомRT на русскомСобянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
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