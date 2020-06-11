Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.

Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве

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