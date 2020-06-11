Мы по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удаленке. Если можно, то лучшее делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и на предприятиях. Где это невозможно - необходимо обеспечивать санитарный режим на самом предприятии.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин. Режим самоизоляции в Москве был отменен 9 июня.

Общество Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов Пока стоит ограничить поездки гостям из других регионов России в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

Хоккей «Трактор» обменял права на Якова Тренина в СКА Санкт-Петербург, 11 июня 2020, 19:12 — REGNUM Пресс-служба челябинского «Трактора» подтвердила обмен прав на напдающего Якова Тренина в петербургский СКА.

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