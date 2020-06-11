Общество

КоммерсантъКоммерсантъСобянин призвал работодателей оставить сотрудников «на удаленке»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 московским работодателям следует продолжить дистанционную работу своих компаний, сообщил мэр города Сергей Собянин. Режим самоизоляции в Москве был отменен 9 июня.
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Сергей Собянин
Мы по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удаленке. Если можно, то лучшее делать это дистанционно, не создавая скученность в офисах и на предприятиях. Где это невозможно - необходимо обеспечивать санитарный режим на самом предприятии.
— Сергей Собянин, мэр МосквыАгентство Москва 11:46

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