Коронавирус
Москва. Северо-ЗападСобянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей столицы по возможности перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Это может существенно помочь в борьбе с распространением коронавируса в Москве. Данную информацию Собянин опубликовал на своем личном сайте.
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Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу
Агентство Москва07:12
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