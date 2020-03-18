Мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей столицы по возможности перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Это может существенно помочь в борьбе с распространением коронавируса в Москве. Данную информацию Собянин опубликовал на своем личном сайте.

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

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