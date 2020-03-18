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Газета.RuГазета.Ru
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
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Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.В источнике
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