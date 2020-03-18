Коронавирус
Газета.RuСобянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
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Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу
Агентство Москва07:12
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Общество
В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Общество
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Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
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Торги на американских биржах были приостановлены после того, как фондовые индексы упали на 7%. Московская биржа закрылась падением индексов: индекс Мосбиржи упал на 5%, индекс РТС — на 11%.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Политика
Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
Футбол
«Арсенал» оштрафовали за баннер в поддержку Терешковой
Тульский "Арсенал" был оштрафован по решению КДК РФС за два несогласованных баннера, утверждает "Чемпионат" со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.
Общество
Россия вводит ограничения на полеты в США, Великобританию и ОАЭ
В конце прошлой недели Россия уже ввела ограничения на полеты в Евросоюз — с понедельника самолеты летают лишь в некоторые столицы стран ЕС.
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Спорт
Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА
Московский клуб "Спартак" решено переименовать в ЦСКА. Речь идет о гандбольной команде. О планах уже рассказали игрокам.
Политика
Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе
Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии превысило 2500
За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 345 человек.
Общество
Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года
Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Игры
Blizzard представила нового героя Overwatch — робота Эхо
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Валентина Ивановна умерла накануне, 17 марта, на 85 году жизни.
Технологии
ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты
«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
Общество
Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог
Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.