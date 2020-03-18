Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСобянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
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Коронавирус в Москве — новые меры. Главное за 18 марта

Mockva.ru11:54

Собянин призвал работодателей Москвы перевести сотрудников на «удаленку»

Znak.com07:05

Собянин попросил работодателей перевести часть людей на работу из дома

Москва 2407:20

Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу

Агентство Москва07:12

Собянин просит бизнес перевести своих сотрудников на «удаленку»

Интерфакс - Россия07:10

Мэр Москвы призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

РИАМО07:59

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

РБК07:05
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Общество

В Петербурге запретили мероприятия более чем на 50 человек

Коммерсантъ 10:54
Политика

МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
РИА Новости 12:49
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 13:39
Общество

Вынужденные каникулы в школах продлятся с 23 марта по 12 апреля

Вынужденные каникулы продлятся с 23 по 12 апреля.
Газета.Ru 07:38
Экономика

Торги на биржах США приостановлены после падения индексов на 7%

Торги на американских биржах были приостановлены после того, как фондовые индексы упали на 7%. Московская биржа закрылась падением индексов: индекс Мосбиржи упал на 5%, индекс РТС — на 11%.
Коммерсантъ 13:26
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице выросло с 56 до 86, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 09:44
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $25

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) снизилась к 20.43 мск до $24,96 за баррель.
Ведомости 13:46
Политика

Путин допустил голосование по поправкам в Конституцию на дому

Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что порядок организации голосования по поправкам в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно.
РБК 14:08
Футбол

«Арсенал» оштрафовали за баннер в поддержку Терешковой

Тульский "Арсенал" был оштрафован по решению КДК РФС за два несогласованных баннера, утверждает "Чемпионат" со ссылкой на главу комитета Артура Григорьянца.
ProstoProSport 09:43
Общество

Россия вводит ограничения на полеты в США, Великобританию и ОАЭ

В конце прошлой недели Россия уже ввела ограничения на полеты в Евросоюз — с понедельника самолеты летают лишь в некоторые столицы стран ЕС.
Эхо Москвы 08:05
Политика

В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
РИА Новости 07:18
Спорт

Гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА

Московский клуб "Спартак" решено переименовать в ЦСКА. Речь идет о гандбольной команде. О планах уже рассказали игрокам.
Ruposters.ru вчера в 10:18
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе

Президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам и вбросам насчет коронавируса в РФ, некоторые делают их осознанно, чтобы посеять панику и недоверие к властям.
РИА Новости 11:59
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства об индексации социальных пенсий с 1 апреля.
RT на русском вчера в 10:56
Общество

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Коммерсантъ 09:01
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 2500

За прошедшие сутки в Италии от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 погибли 345 человек.
RT на русском вчера в 13:31
Общество

Спад в полупроводниковом секторе продлится до конца года

Фондовый рынок мечется в поиске хоть каких-то положительных сигналов, а эксперты уже начали ухудшать прогноз по динамике курса акций компаний полупроводникового сектора.
3DNews 10:40
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Национальная служба новостей вчера в 06:46
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 13:56
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru 05:30
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Игры

Blizzard представила нового героя Overwatch — робота Эхо

CyberSport.ru 12:56
Общество

Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина

Валентина Ивановна умерла накануне, 17 марта, на 85 году жизни.
Оренбургское региональное телевидение 02:13
Происшествия

Задержан житель Первоуральска, зарезавший жену у здания суда

Газета.Ru 06:16
Технологии

ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты

«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
РБК 11:18
Общество

Новые симптомы коронавируса назвал немецкий вирусолог

Глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (ФРГ) Хендрик Штрек рассказал, что он и коллеги смогли выявить новые симптомы у коронавируса.
Live24 11:52
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