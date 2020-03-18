Коронавирус
Газета.RuСобянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
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Сергей Собянин попросил столичные компании перевести сотрудников на удаленную работу
Агентство Москва07:12
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Культура
Запланированные массовые мероприятия в Иванове переносятся
В связи с введением на территории Ивановской области режима повышенной готовности в регионе отменяются массовые мероприятия.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Общество
В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Полиция и Росгвардия будут контролировать сидящих на карантине калининградцев
Ответственными за исполнения предписаний назначили главу регионального УМВД Игоря Илларионова и начальника калининградского регионального управления Росгвардии Александра Нестеренко.
Технологии
Вышла первая публичная версия расширений Ray Tracing для API Vulkan
Выпуск Khronos Group новой версии API Vulkan, которая обеспечивает работу трассировки лучей на всех видеокартах, позволит отобрать эксклюзив на использование Ray Tracing у обладателей связки карта Nvidia и ОС Windows 10 со специализированным DirectX.
Энергетика
Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)
На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
Экономика
Греф назвал возможный сценарий развития экономического кризиса в РФ
Президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что финансовая организация смоделировала три возможных сценария развития экономического кризиса в России.
Путешествия
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
Накануне стало известно, что власти Черногории наотрез отказались выпускать из страны россиян.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили
"Евровидение-2020", после победы в прошлом году Дункана Лоуренса, должно было пройти с 12 по 16 мая в Нидерландах, в Роттердаме.
Финансы
Курс доллара второй раз за день превысил 79 рублей
В последний раз доллар торговался на этом уровне в феврале 2016 года. Курс евро растет на 4,8%, до 86,875 рубля.
Футбол
«Для моей нации это самый острый вопрос». Каррера рассказал о ситуации в Италии в связи с коронавирусом
Здоровье
Минздрав Украины подтвердил заражение коронавирусом депутата Рады
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть депутат Верховной Рады.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Политика
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Армия и оружие
Коалиция США в Ираке начала покидать некоторые военные базы
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что свыше 70% граждан страны относятся к среднему классу.
Общество
Путин призвал не покупать продукты впрок
Гаджеты
Apple представила обновленный планшетный компьютер iPad Pro
Американская компания Apple представила обновленную модель своего планшетного компьютера iPad Pro.
Экономика
Фондовые индексы США падают в начале торгов в среду
Индекс Dow Jones в определенный момент торгов потерял 1030 пунктов, или более 4%. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также упали более чем на 4%.
Политика
Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
Общество
Убить Листьева. Лисовский
Первый — Одна из главных версий: убили Листьева из-за рекламы на Первом канале.
Футбол
«Бавария» летом хочет продать Боатенга, Мартинеса и Толиссо
По информации Sport Bild, мюнхенцы хотят продать Джерома Боатенга, Хави Мартинеса и Корентена Толиссо.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Наука
Пожилые люди оказались склонны неверно оценивать вероятный срок своей жизни
Пожилых людей опрашивали в 2004 и 2015 годах: они делали субъективные предположения о том, сколько лет им осталось прожить.
Здоровье
На данный момент больницы Казани способны принять 440 инфицированных
Казанскую городскую клиническую больницу №2 переквалифицируют для приема инфицированных коронавирусом.
Общество
Московская полиция заявила об активизации кибермошенников
Кибермошенники используют распространение коронавируса в своих целях, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Общество
В правительстве заявили об отсутствии дефицита продовольствия в России
Москва, 18 марта 2020, 15:20 — REGNUM В России нет дефицита продовольствия, поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на который есть большой спрос.