Общество

РИА НовостиРИА НовостиСобянин призвал работодателей продолжать дистанционную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей продолжать дистанционную работу, если это возможно, сотрудники должны оставаться на "удаленке".
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Собянин попросил московский бизнес оставить сотрудников на удаленке

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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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