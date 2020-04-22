Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин призвал регионы активнее бороться с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что ситуация в регионах России с распространением вируса неоднородна, и, чтобы перестраховаться, всем необходимо активнее бороться с коронавирусом. Об этом мэр заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
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