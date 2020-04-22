Коронавирус
Lenta.ruСобянин призвал регионы активнее бороться с коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что ситуация в регионах России с распространением вируса неоднородна, и, чтобы перестраховаться, всем необходимо активнее бороться с коронавирусом. Об этом мэр заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Собянин предложил увеличить минимальный коечный фонд в регионах из-за COVID-19
Москва 24вчера в 11:29
Мэр Москвы призвал увеличить коечный фонд для больных COVID-19 в регионах
ИА Красная Веснавчера в 12:21
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Экономика
Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева
Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева.
Ведомости вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк.
НТВ вчера в 04:10
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Политика
Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина.
Газета.Ru вчера в 15:18
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Политика
В Кремле ждут официальных сообщений о здоровье Ким Чен Ына
В Кремле видели информацию СМИ о якобы ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, но подтверждений их достоверности нет.
Российская газета 21 апреля в 07:34
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Общество
Кадыров объяснил, зачем побрился налысо
Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты.
ProstoProSport 21 апреля в 14:30
Общество
Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
Общество
Ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса признал Мясников
Известный российский врач, телеведущий, а с недавнего времени – официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России.
Live24 вчера в 00:37
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Здоровье
Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 10:32
Происшествия
В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции
В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 09:37
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета вчера в 09:05
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском вчера в 11:16
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM вчера в 07:40
Здоровье
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 21 апреля в 17:22
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
Интерфакс вчера в 10:29