Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСобянин призвал регионы активнее бороться с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что ситуация в регионах России с распространением вируса неоднородна, и, чтобы перестраховаться, всем необходимо активнее бороться с коронавирусом. Об этом мэр заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.
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RT на русском вчера в 11:16
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Общество

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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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