Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание, что ситуация в регионах России с распространением вируса неоднородна, и, чтобы перестраховаться, всем необходимо активнее бороться с коронавирусом. Об этом мэр заявил на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает РИА Новости.

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,1K

Экономика Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева Центробанк попросил Минэкономразвития ограничить информационную активность бывшего советника президента, министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. 719

Шоу-бизнес Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк О состоянии актрисы изданию «Комсомольская правда» рассказали врачи и друг семьи Заворотнюк. 36

Происшествия В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. 1,3K

Политика Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии. 878

Политика Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,8K

Происшествия Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий. 13K

Политика Путин освободил от должности зампредседателя СК Александра Сорочкина Президент РФ Владимир Путин освободил от должности руководителя Главного военного следственного управления СК России и зампредседателя комитета генерал-полковника Александра Сорочкина. 297

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1,1K

Общество Кадыров объяснил, зачем побрился налысо Ранее Кадыров говорил, что мужчинам в условиях коронавирусной инфекции нужно бриться налысо, поскольку салоны красоты и парикмахерские Чечни закрыты. 1,4K

Общество Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом. 66

Общество Ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса признал Мясников Известный российский врач, телеведущий, а с недавнего времени – официальный представитель информационного центра по коронавирусу Александр Мясников счел ошибочным свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России. 1,4K

Происшествия В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции В Новосибирске полиция начала служебную проверку после публикации аудиозаписей, на которых, предположительно, сотрудница местного главка требует выполнять план по протоколам на нарушителей самоизоляции. 105

Армия и оружие Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США. 475

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 994