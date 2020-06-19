Общество

КоммерсантъКоммерсантъСобянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
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Собянин призвал сохранить «удаленку» в Москве

Москва 2415:46

Собянин выступил за сохранение удаленки в Москве на «месяц-другой»

РБК15:28

Собянин считает, что «удаленку» в Москве нужно сохранить еще на один-два месяца

ТАСС15:00

Собянин рассказал, сколько еще будет сохраняться удаленка

Вести.Ru15:13

Сергей Собянин заявил, что удаленку нужно сохранить в ближайшем месяце

Вечерняя Москва14:50

Собянин попросил работодателей продлить удаленную работу

РИА Новости14:38

Собянин заявил, что удаленку в Москве желательно сохранить «месяц-другой»

Интерфакс14:29
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Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
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Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
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Происшествия

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Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
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Экономика

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В пресс-службе ЦБ отметили, что, с точки зрения затрат самой финансовой организации, вводимые ограничения не обоснованы, а комиссии ограничивают возможности граждан беспрепятственно переводить деньги.
Эхо Москвы 12:02
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The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
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Общество

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Банк России снизил ключевую ставку сразу на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
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Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко рассказал, какой эпизод матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» его сильно возмутил.
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«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании

Футболисты "Севильи" на своем поле сыграли вничью с "Барселоной" в матче 30-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 0:0.
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Шоу-бизнес

Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
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Как у растений вырастают шипы, рассказали ученые

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Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию

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Власти Великобритании рассматривают возможность создания собственной системы спутниковой навигации, используя британскую компанию-стартап OneWeb в качестве платформы для новой технологии.
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Дольф Лундгрен женится во второй раз

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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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