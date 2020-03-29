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Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Замоскворечье
  • Вести.Ru4:21
  • МИР 241:20
  • Москва 244:29
  • Комсомольская правда2:47
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Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра. Соответствующее обращение опубликовано на личном сайте Собянина.В источнике
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С чего всё начиналось
«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», - написал мэр в личном блоге.
РИАМО 04:01
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Коронавирус. Вторая женщина с инфекцией прибыла в Саратов из Москвы

Оперативный штаб при правительстве Саратовской области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обнародовал данные об авиарейсе, которым прилетела в Саратов пациентка со вторым подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в нашем регионе.
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