Захарова заявила о многолетнем «оболванивании» россиян за рубежом

По словам Захаровой, «очень богатые» россияне сообщили ей о медицинском коллапсе в Лондоне на фоне ситуации c коронавирусом и обратились с просьбой о помощи с возвращением в Россию.