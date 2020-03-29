Коронавирус

RT на русскомRT на русскомСобянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса призвал горожан в общественных местах не подходить близко друг к другу, отметив, что безопасной является дистанция полтора-два метра. Соответствующее обращение опубликовано на личном сайте Собянина.
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с чего всё началось
«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо», - написал мэр в личном блоге
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РИАМО04:01

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Моя Москва.онлайн06:31

Собянин призвал жителей Москвы соблюдать дистанцию из-за коронавируса

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